Viimsi saab taas šansi kõrgliigasse tõusta

Elva vajas lootuse säilitamiseks pühapäeval Levadia duubli vastu võitu. Pärast väravateta avapoolaega viiski Rauno Prii meeskonna 49. minutil juhtima, aga järgneva veerandtunniga asus hoopis Levadia 2:1 juhtima.

Elva viigistas peagi 2:2, Levadia asus uuesti juhtima ja Elva lõi kohe oma kolmanda värava. Sel hetkel oli enam kui veerand tundi mängu lõpuni ja veel üht väravat vajanud Elva tabamuseni siiski ei jõudnud.

See tähendab, et hetkel on teisel kohal oleval Viimsil 59 ja Elval 53 punkti, aga Lõuna-Eesti klubil pidada vaid kaks mängu Viimsi kolme vastu. Nende vahele mahuvad ka Levadia ja Tallinna FC Flora duublid, kes aga Premium liigasse tõusta ei saa.

Juba varem oli koha kõrgliigas taganud Tartu JK Welco, kel üks mäng pidamata ja hetkel koos juba 77 punkti.

Viimsi mängib kõrgliiga üleminekumängudel neljandat hooaega järjest. Tänavu tuleb neil minna vastamisi kas FC Nõmme Unitedi, FC Kuressaare või Pärnu JK Vaprusega. Kindlasti kukub Premium liigast välja JK Narva Trans.