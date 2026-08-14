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Shelton kordas Montrealis Murray, Djokovici ja Nadali saavutust

Tennis
Ben Shelton
Ben Shelton Autor/allikas: SCANPIX/IMAGN IMAGES via Reuters Connect
Tennis

Ameerika tennisist Ben Shelton alistas Montreali ATP 1000 turniiri finaalis kaasmaalase Brandon Nakashima 6:3, 7:6 (7:4) ning kaitses edukalt mullust tiitlit.

Viienda asetusega Sheltonist sai tänavu 23-aastasena alles neljas mees sel sajandil, kes on suutnud Kanada Mastersi turniiril tiitlit kaitsta. Varem on sellega hakkama saanud Andy Murray (2009–2010), Novak Djokovic (2011–2012) ja Rafael Nadal (2018–2019).

Shelton kontrollis finaali algusest peale mängutempot ning murdis Nakashima pallingu avasetis seisul 3:3. Ameeriklane ei loovutanud kogu kohtumise jooksul vastasele ühtegi murdepalli ning realiseeris enda neljast murdevõimalusest kaks.

Kohtumine kestis tund ja 27 minutit. Shelton pani mängule punkti võimsa eeskäelöögiga ning tähistas võitu emotsionaalselt koos oma meeskonna ja perekonnaga.

"Ma ei saaks selle nädala üle õnnelikum olla. See oli minu poolt väga hea esitus – kuidas ma väljakul liikusin, palli lõin, servisin ja tagastasin. Arvan, et olin mitmekülgne ja mängisin väga head väljakutennist," ütles Shelton pärast finaali.

Montreali tiitel oli Sheltonile tänavu juba neljas. Varem on ta võitnud turniirid Dallases, Münchenis ja Stuttgartis. Kokku on ameeriklasel nüüd ATP tasemel seitse tiitlit.

Nakashima jaoks oli tegemist karjääri esimese Masters 1000 finaaliga. 25-aastane ameeriklane jäi küll tiitlist ilma, kuid tõuseb tänu edukale turniirile maailma edetabelis karjääri kõrgeimale 22. kohale.

Shelton juhib nüüd Nakashima vastu peetud omavaheliste mängude seeriat koguni 6:0.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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