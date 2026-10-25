Nabi sai MM-i kaheksandikfinaalis napi kaotuse, aga pääses lohutusringi

41-aastane Nabi (-130 kg) läks avaringis vastamisi Armeenia raskekaallase Razmik Kurdjaniga. Mullusel U-23 MM-il hõbeda võitnud vastane vigastas kohtumise käigus põlve ning andis seejärel loobumiskaotuse.

Teises ringis kohtus Nabi aga mullu Zagrebis MM-hõbeda võitnud kahekordse EM-pronksi, maailma edetabelijuhi Darius Vitekiga.

Teise perioodi alguses sooritas Nabi seisul 1:1 võtte ning teenis kaks punkti, ent ungarlase treenerid vaidlustasid otsuse ja kohtunikud rahuldasid nende protesti, sest Viteki selg ei käinud üleveo ajal piisavalt mati suunas.

Matši lõpus ei õnnestunud eestlasel agressiivsusele vaatamata punkte teenida ja nii pääses veerandfinaali ungarlane, kes teenis punkti esimesena. Vitek alistas seejärel 4:0 Usbekistani maadleja Rafael Tsitsuašvili ja siis poolfinaalis 5:0 ka valgevenelas Pavel Hlintšuki.

See tähendab, et Nabi saab esmaspäeval lohutusringis edasi maadelda. Seal on tema vastaseks Tsitsuašvili.

Kuni 97 kilogrammi kaaluvate meeste seas läks Richard Karelson avaringis vastamisi hiinlase Wang Zegangiga, kelle näol on tegemist tänavuste Aasia meistrivõistluste pronksmedaliomanikuga. Wang teenis 11:1 võidu, ent kaotas teises ringis Rootsi maadlejale Alex Kessidisele ehk turniir sai Karelsoni jaoks läbi.