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Endine Eesti jalgpallikoondislane tuli treenerina Soome kõrgliiga hõbedale

Jalgpall
Pille Raadik
Pille Raadik Autor/allikas: Meelis Meilbaum / Eesti Meedia / Scanpix
Jalgpall

Endine Eesti naiste jalgpallikoondise kaitsja Pille Raadik võitis Aland Unitedi abitreenerina Soome naiste kõrgliiga hõbemedali.

Kolmanda järjestikuse meistritiitli oli juba septembris kindlustanud HJK. Hõbemedalite saatus selgus laupäevases viimases voorus. Aland Unitedile piisanuks võõrsil Kuopio Palloseura vastu viigistki, aga Jennifer Vetteri viimase minuti värav andis külalistele 1:0 võidu, kirjutab Soccernet.ee.

"Tänase 1:0 võiduga KuPS-i üle kindlustasime Kansallinen Liiga hõbemedalid! Nii suur mäng, ja vau... olin pingil närvis! Võin ausalt öelda, et treenerina küljejoone ääres olla on palju hullem kui mängijana väljakul," kirjutas Raadik oma Instagrami lehel.

Kolm aastat tagasi mängijakarjääri lõpetanud Raadik on töötanud Aland Unitedi abitreenerina kaks hooaega. Mullu teeniti Soome kõrgliigas pronksmedalid. Mängijana tuli Raadik Aland Unitedi koosseisus kahekordseks Soome meistriks.

Toimetaja: Anders Nõmm

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