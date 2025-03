Tõnis Sildaru: teiste koondiste sportlased ei pea väga mõtlema, kuidas järgmisele MK-le jõuavad

Äsja MM-il rennisõidus kuuenda koha teeninud Eesti freestyle-suusataja Henry Sildaru treener ja isa Tõnis Sildaru sõnab, et võrreldes konkurentidega on nende seis mitmes mõttes kehvem. Suurtel koondistel on rohkelt taustajõude ja sportlased saavad paremini oma põhitööle keskenduda.

"Seda on hästi selgelt võistlustel kohapeal näha. Eriti, kui rääkida rennisõidust. Vaadates kvalifikatsiooni nimekirja, kes pääsesid finaali, siis kaks uusmeremaalast, ports ameeriklasi, Henry ja ports kanaadakaid," lausus Sildaru Vikerraadio saatele "Spordipühapäev".

"Seal on juba taustatiim see, kus on mitu-mitu treenerit, füsioterapeudid, suusatehnikud. See, mis info ühe või teise nurga alt antakse sportlasele, on midagi, mida me täna kahekesti ei toimeta."

"Võib-olla natuke tõsisemad teemad, aga teiste koondiste sportlased ei pea väga mõtlema sellele, kas järgmisele MK-le või laagrisse nad jõuavad," jätkas ta. "Henry teeb kolme ala ja selle kõige kõrvalt püüab leida koostööpartnereid, et jõuda järgmisesse laagrisse ja MK-le. Oleme natuke nagu mehed metsast. Professionaalsusest on meil selles mõttes pisut puudu."

Kuigi nädalavahetusel kulmineerusid maailmameistrivõistlused ja kohe on käes aprill, pole Sildarude jaoks hooaeg veel läbi. "Plaanis on Soomes kolm-neli nädalat laagris. Eks me pärast Soome laagrit vaata, mis ja kuidas võimalused on," lausus Tõnis Sildaru.

"Vastavalt nendele plaanidega läheme olümpiale vastu. Kas mõni uks on rohkem avanenud, on täna veel vara öelda. Eks me vaata, kuidas suusaliit oma plaane olümpiahooajaks teeb ja kogu selle poti peale oma otsused teeme."

"Eks loomulikult on ootused sellised, et Henry saaks sporti teha ja keskenduda eelkõige sellele, mis on ta igapäevatöö: sport, treeningud, taastumine, kool," jätkas ta. "Kui muud kohustused... just võib-olla koostööpartnerite otsimine ära võtta ja kasvõi näiteks alaliidu kanda jätta, siis oleks suur toetus juba kindlasti ja selle üle oleks rõõm, et oleme lähemal teiste riikide koondiste ja alaliitude võimekusele."

Milano ja Cortina d'Ampezzo taliolümpiamängudel on Henryl juba praegu olümpiakoht kindel rennisõidus. Sellega ei soovita aga piirduda. "Pargisõidus ja Big Airis on ühine arvestus. Selles tabelis on ta hetkel umbes 20. kohta hoidmas. Järgmisel sügisel veel mõned MK-d. Hetkel tundub, et kolmel alal on Henryl täitsa võimalik olümpiale jõuda," usub Tõnis Sildaru.