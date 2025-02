Lauluväljakul avati kunstlumega suusaring

700 meetri pikkusel ja 23 tõusumeetriga rajal saab sõita nii klassika- kui ka vabatehnikas. Suusaring on valgustatud ja seda hooldatakse iga päev. Kelgutajate ja suusatajate eraldamiseks paigaldab Tallinna Lauluväljak piirdeaiad, et kõik saaksid ohutult talverõõme nautida.

Tallinna Lauluväljaku suusaringil peetakse 19. märtsil murdmaasuusatamise MK-etapp, kuhu on oodata maailma absoluutsesse eliiti kuuluvaid sportlasi. Võistluse korraldustoimkonna juht Vahur Leemets kutsub kõiki talispordifänne rada katsetama.

"Siin saavad nii lapsed kui ka täiskasvanud end proovile panna – võtta aeg ja hiljem, pärast MK-etappi, kodus oma sooritust maailma parimate aegadega võrrelda," ütleb Leemets.

Suusapordi tippsündmust kutsub Leemets uudistama lauluväljakule kohapeale. "See pole pelgalt sprindivõistlus, vaid põnev vaatemäng, kus rahvusvahelise teleülekande kaamerate ees sünnivad uued unistused ja meie järelkasvu innustavad tipphetked. Kogu võistlus on publikule väga hästi jälgitav ning kohapealne atmosfäär on ülev. Sellist ühistunnet saab kogeda vaid sel ajaloolisel nõlval, kus eestlased on läbi aegade kokku tulnud," kinnitab Leemets.

Lauluväljaku suusaring jääb linlastele avatuks ka pärast MK-etapi toimumist ning seda kuni lume sulamiseni.