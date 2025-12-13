X!

Spordipealinna projektijuht: küsiti, kas suudate päriselt selle ära teha

Varia
Rahvusvahelised laste mängud
Rahvusvahelised laste mängud Autor/allikas: Brit Maria Tael
Varia

Tallinna aasta Euroopa spordipealinnana on lõppemas. Korraldajate sõnul õnnestus viia sporti tuhandete tallinlaste ja külalisteni ning spordipealinna aasta vilju nauditakse loodetavasti ka tulevikus.

Tallinna spordipealinna aasta pakkus rohkelt spordiüritusi nii tippsportlastele kui harrastajatele, samuti neilegi, kes seni spordist suurt ei huvitunud.

"Mäletan, kui esimest korda linnajuhtidele näitasime oma plaane, siis meilt küsiti, kas te päriselt suudate selle kõik ära teha. Praegu ma saan öelda, et kogu see programm õnnestus ilusti ära teha ja oli ka lisasündmusi, mida algselt ei olnud planeeritud," ütles spordipealinna projektijuht Robert Peets ERR-ile.

Spordipealinna aasta jaotus 12 teemakuuks, mis tutvustas inimestele tasuta erinevaid spordialasid ja võimalusi nende harrastamiseks. "Matkakuu oli äärmiselt populaarne. See oli sündmus, millel teavituskampaania jätsime viimasel hetkel ära, sest sinna planeeritud 1000 kohta oli täis registreeritud enne kui teavituskampaania pihta pidi hakkama. Ja siis kindlasti kõige suurem sündmus, mis me korraldasime - rahvusvahelised laste mängud," rääkis Peets.

Spordipealinna põhiprogrammi treeningutest ja väljakutsetest võttis osa üle 30 000 inimese, pealtvaatajana sai nendest sündmustest osa 21 000 inimest. Aasta pärandina jääb kindlasti maha 20 orienteerumisrada Tallinna parkides.

"Kui võtame spordipealinna korraldatud üle 150 sündmuse, mis olid rohkearvulised, siis Tallinnas toimuvad traditsioonilised spordisündmused, mis kõik lõid osalejate rekordeid," ütles Peets. "Tegelikult oli aasta harukordne ka selles võtmes, et meil ei ole varem toimunud nii palju erinevaid tiitlivõistlusi erinevatel spordialadel."

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

viimased uudised

23:52

Veesaar jäi napilt kaksikduublist ilma, Vaaks ja Kriisa kaotasid

23:16

Kangert aasta sportlaste valimisest: järjest enam hindame ka emotsiooni

22:44

Spordipealinna projektijuht: küsiti, kas suudate päriselt selle ära teha

22:17

ETV spordisaade, 13. detsember

21:58

Robin Kool juhtis tiimi teist korda sel hooajal Majori finaali

21:32

29 punkti toonud Santos vedas Võru Barruse kodus võidule

21:03

Kalev/Cramo kaotas teise lisaaja järel, Tartu Ülikool säilitas võiduseeria

20:37

Lõpusekunditel viigistanud U-20 hokikoondis sai Poolast jagu

20:10

Chanavat lõpetas Davosis norralaste seeria, eestlased edasi ei saanud

19:34

Metsa koduklubi mängis pikalt vähemuses, aga lõpetas koleda seeria

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

10.12

Eesti saalihokinaiskonna puurilukk: olime nii lähedal!

08.12

Eesti tagas MM-il veenva võidu toel alagrupist edasipääsu

14.11

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

03.11

Nurme: mitmete ürituste korraldajad ei ootagi enam aafriklasi starti

03.11

Tarm dopingust: võib-olla keskmine Aafrika jooksja ei ole nii teadlik kui eurooplane

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

16:45

Teise vahetuse järel teisel kohal olnud eestlannad lõpetasid eelviimasena Uuendatud

13:45

Perrot näitas jälitussõidus võimu, Kehva tegi tubli tõusu Uuendatud

14:05

Kehva: kahju, et lõunanaaber tõmbas mulle koti pähe

12.12

Susan Külm tegi Hochfilzenis karjääri parima sprindi Uuendatud

11:14

Belgrad värvus mustaks

08:37

Kelly Sildaru saavutas MK-etapil kaheksanda koha

15:58

IBU esindaja: oleme veendunud, et meie argumendid jäävad kohtus peale

17:16

Petrõkina ja vanem Selevko läksid Eesti meistrivõistlustel juhtima

12.12

Randväli ujus Inglismaal rahvusrekordi

12.12

Giacomel teenis karjääri teise etapivõidu, jälitussõidus kolm eestlast Uuendatud

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo