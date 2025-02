Eesti murdmaasuusakoondis sõidab Trondheimi kolme MM-debütandiga

Eesti murdmaasuusakoondis sõidab Trondheimi kümne sportlasega. Naistest pääsevad võistlustulle Kaidy Kaasiku, Keidy Kaasiku, Teesi Tuul ja Mariel Merlii Pulles ning meestest on üles antud Alvar Johannes Alev, Martin Himma, Ralf Kivil, Henri Roos ja Karl Sebastian Dremljuga. Varuvõistlejana sõidab kaasa Christopher Kalev.

Kümnest koondislasest kolm osalevad MM-il esmakordselt – Ralf Kivil, Christopher Kalev ja Teesi Tuul.

"Eestit esindab Trondheimis tugev ja motiveeritud koondis. Meie sportlased on teinud suurt tööd, et olla suurvõistluseks parimas võimalikus vormis. Mul on hea meel näha koondises nii varasema MM-kogemusega suusatajaid kui ka noori, kellel avaneb esmakordne võimalus end maailma suusaparemiku seas tõestada. Usun, et igaüks neist annab rajal endast parima ning eesti rahval on põhjust uhkust tunda," ütles Eesti Suusaliidu juht Kristjan Koll.

MM-i koondise ettepaneku murdmaasuusatamise alakomitee juhatusele tegi murdmaasuusatamise tippspordikomisjon, võttes aluseks kehtestatud statuudi ja jooksva hooaja tulemused. Koondise kokkupanemisel lähtuti sellest, kes Eesti murdmaasuusatajatest võiksid teha MM-il parima tulemuse.

Suusaalade MM-i otseülekandeid näeb ERR-i kanalites 27. veebruarist 9. märtsini.