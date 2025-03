Põnev suusavahetusega sõit andis Norrale ikkagi nelikvõidu, Alev 28.

Viimaseks ringiks oli juhtgruppi jäänud 13 meest, kes edestasid Edvin Angerit 20 ja Naoto Babat ning Jonas Baumanni 30 sekundiga. Kuigi viimasel tõusul-laskumisel olid kõrges mängus veel ka Andrew Musgrave ja Federico Pellegrino, võttis põnevas finišiheitluses oma ikkagi Johannes Hösflot Kläbo, kelle selja taga jagati ülejäänud medalid fotofinišiga.

Kläbole on see karjääri 11. maailmameistrivõistluste kuldmedaliks, aga esimeseks individuaalseks, mis tulnud sprindist pikemal distantsil. "Oli lõpuks aeg!" kommenteeris Kläbo muiates. "Olen selleks kõvasti vaeva näinud ja varem lähedal olnud, aga saan nüüd lõpuks pjedestaali kõrgeimal astmel seista. Ilmselt on see emotsionaalsem kui sprindikuld. See maitseb hästi! Seda lõpuks kodupubliku ees teha - olen lihtsalt ülirõõmus."

Hõbe läks Martin Löwström Nyengetile ning pronks Harald Östberg Amundsenile (mõlemad +1,4), esimesena jäi medalita Jan Thomas Jenssen (+1,5) ning Pellegrino pidi leppima viienda kohaga (+1,5). Tiitlikaitsja Simen Hegstad Krüger kuulus samuti juhtgruppi, aga võidule konkureerima ei hakanud ning leppis 12. kohaga.

Poolel maal parimatele 45 sekundit kaotanud ja 25. kohal olnud Alvar Johannes Alev kuulus viimase ringi alguses gruppi, mis kaotas liidritele veidi enam kui minutiga. Lõpuks läks talle kirja 28. koht (+1.32,9), teise eestlasena stardis olnud Christopher Kalev saavutas 59. koha (+5.16,5).

Enne võistlust:

Stardinimekirjas on 102 meest, Alvar Johannes Alev kannab stardinumbrit 28 ja Christopher Kalevil 62. Mõlema jaoks on suusavahetusega sõit MM-i esimeseks stardiks. Algselt pidi laupäeval numbri all 42 võistlema ka Martin Himma, kes otsustas aga starti mitte tulla.

Kahe aasta eest Planicas teenisid norralased suusavahetusega sõidus nelikvõidu, kui Simen Hegstad Krüger edestas Johannes Hösflot Kläbot, Sjur Röthet ja Paal Golbergi. Kläbo ja Krüger kannavad laupäeval stardinumbreid üks-kaks, Röthet ega Golbergi rajal ei näe.

Lisaks Norra tähtedele on esimeste stardinumbritega prantslane Hugo Lapalus, Harald Östberg Amundsen ja Martin Löwström Nyenget ning austerlane Mika Vermeulen.