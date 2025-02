Olümpiast unistav Teder: kui sellele olümpiale ei pääse, siis järgmisele

Jaanuari lõpus Hiinas peetud lumelauakrossi maailma karika sarja etapil punktiarve avanud Mai Brit Teder pidas hooaja alguses plaani sel hooajal vaid osadel etappidel kaasa teha. Kuna alles kolm aastat tagasi lumelauakrossi treeningutega alustanud 17-aastasel Tartu neiul on kohanemine raskete radadega aga hästi kulgenud, on nüüd kavas terve sari kaasa teha.

"MK-sari on ikka väga-väga erinev võrreldes sellega, millega eelnevalt kokku puutusin," ütles Teder ERR-ile. "Rajad on palju suuremad, raja peal on suured hüpped, mida muidu üldiselt kuskil sõita ei saa. Lumelauakrossis on hästi palju sõitjaid tegelikult, aga neid, kes sõidavad MK-etappe on vähe, sest tase on nii kõrge."

Mai Brit Teder Autor/allikas: ERR

Olümpiakvalifikatsiooni arvestuses tuleb mahtuda 31 parema sekka, pääs järgmistele mängudele pole sugugi võimatu, kuid siht on ka tulevikku suunatud. "Aega on suhteliselt palju, aga kuna see eesmärk on samm-sammult järjest lähemale tulnud, siis ma arvan, et see on täiesti võimalik," ütles Teder. "Kui ma isegi sellele olümpiale ei pääse, siis järgmisel olümpial ma võiksin kindlasti sõita."

Eestis Magnar Freimuthi käe all harjutanud Teder on sel hooajal treeninud rahvusvahelise rühmaga Austria treeneri Rene Brunneri käe all.

"Algne plaan oli meil lihtsalt, et teeme Tšiilis kuus treeningnädalat. Me juba ammu otsisime tiimi, kellega koos treenida - et ma ei oleks kogu aeg üksinda, et mul oleks tiimikaaslased - kuna kõige paremini arenedki koos teistega sõites. Sealt edasi võtsin ühendust treeneriga, et teeme selle hooaja koos nendega treenides," selgitas Teder.

Sel hooajal seisavad Tederil ees veel maailmameistrivõistlused märtsis Šveitsis ja juunioride MM aprillis Prantsusmaal.