Eesti murdmaasuusataja kukkus MM-il õla liigesest välja

Kolmapäeval peeti juunioride MM-il 20 km ühisstardist klassikadistantsi, milles Ralf Kivil teenis suurepärase ajaga kaheksanda koha (+1.43,7)). Lars Piirmann pälvis 71 võistleja konkurentsis 26. koha (+3.45,3), Juss Leiner saavutas 40. koha (+5.48,5).

Stardis oli ka Robert Sarapuu, kuid 19-aastane eestlane sõitu ei lõpetanud. "Arstide sõnul käis õlg korra liigesest väljas, kuid õnneks midagi hullemat pole. Käsi on tal fikseeritud ja käib omal jalal. Vaatame nüüd edasi. Peamine on poiss võimalikult kiiresti koju saada ja õlast röntgen teha," ütles Eesti meeste murdmaasuusakoondise pealik Aivar Rehemaa Delfi Spordile

"See on väga ohtlik rada, eriti ühisstardiks. Rõhutasin ka poistele, et siin peab väga hoolikalt sõitma," lisas Rehemaa.

Neljapäeval võisteldakse U-23 klassis 20 km ühisstardist klassikadistantsil, reedel ning laupäeval toimuvad 10 km eraldistardist vabatehnika sõidud.