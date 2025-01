Tiit Karuks kuukommentaaris: Lembit Peegli loomingut kannab imeline miski

Eesti spordifotograafia Grand Old Man Lembit Peegel on 88-aastane, ent sporditandritel võib teda pildistamas näha siiani. 24. jaanuaril avati Fotografiskas maestro osalusel tema esimene isikunäitus "Peegel/Pildis". Tippfotograafi tohutust varamust on näitusele valitud poolsada tööd aastaist 1970 – 1990, sekka kilde hilisemast loomingust. Ühtaegu Eesti spordi lugu ja peegelpilt Peeglist, räägib teenekas raadioajakirjanik Tiit Karuks "Spordipühapäeva" kuukommentaaris.