Peegel isikunäituse avamisel: veel hommikul meenusid episoodid lapsepõlvest

Möödunud aastal 88. sünnipäeva tähistanud spordifotograaf Lembit Peegel avas reedel Fotografiskas suure publikuhulga ees oma esimese näituse. "Ma ei oska seda väljendadagi... väga-väga hea meel on mul. Ma olen väga rõõmus. Ma ei uskunud, et nii palju tuleb minu austajaid siia kokku," tõdes Peegel ERR-iga rääkides.

Peegel, kellel on peagi ilmumas ka fotoraamat ning kellest on valmimas dokumentaalfilm, nentis, et piltide valimine oli keeruline. "Väga-väga raske oli, sest väga palju tuli meelde selle aja sündmustest, kuidas ma neid pilte võtsin. Ja üldse tuli meelde ka lapsepõlv ja kõik need ammused ajad. Isegi täna hommikul meenus mulle mõningaid episoode lapsepõlvest," lisas veteranspordiajakirjanik.

Näituse kureeris Fotografiska koostöös Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi ning spordiedendajate Are Altraja ja Peeter Keegiga. "Olen väga-väga rahul. Sest et näituse korraldaja valis sellised fotod, mis mulle meeldisid ja valis need suurepäraselt. Ma olen väga tänulik Fotografiskale ja selle kõige eestvedajale Maarja Loorentsile, väga-väga tänan teda," ütles Peegel.

Näitus jääb avatuks mai keskpaigani. Vanameistrist piltnik ise loodab aga veel ka sel aastal oma pildikogusse uusi kaadreid jäädvustada.