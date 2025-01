Odermatt teenis Wengenis rajarekordiga oma kolmanda võidu

27-aastane Odermatt sai ajaks kirja 2.22,58, millega püstitas Wengenis uue rajarekordi. Kõvat konkurentsi pakkusid teise koha pälvinud kaasmaalane Franjo Von Allmen (+0,37) ning täiesti esimesena rajale pääsenud sloveen Miha Hrobat (+0,57).

"Kuulsin alguses, et Franjo juhib ja ma ei saanud talle veel üht võitu lubada," ütles Odermatt, kes liigub sel hooajal oma neljanda järjestikuse kristallgloobuse poole.

"See ei ole üks mees, kes kiiresti suusatab, vaid terve tiim. Me teeme üksteist treeningul paremaks ja aitame üksteist nii palju kui saame. See teeb meist maailma parima võistkonna," lisas mäesuusatamise valitseja.

Odermatt on sel hooajal kogunud 866 punkti, millega edestab üldarvestuses norralast Henrik Kirstofferseni (574 p) pea 300 punktiga. Kolmandal kohal jätkab šveitslane Loic Meillard (482 p), kellele järgnevad kaasmaalane Von Allmen (391 p) ja norralane Atle Lie McGrath (382 p).