15-aastane Eesti lumelaudur loodab pääseda Milano olümpiale

Eestit möödunud aastal noorte olümpial esindanud lumelaudur Laura Anga tegi jaanuari alguses Klagenfurtis MK-debüüdi. Big Air võistluse kvalifikatsiooni lõpetas ta 18. kohal. Neljapäeval ootab ees juba uus etapp.

"See oli üks kõige raskemaid MK-etappe ka, kuna see oli tellingutest ehitatud, mitte niisama mäel. Ja tulemusega... ma oleksin saanud ka paremini, aga see oli mul ikkagi debüüt, ma lihtsalt proovisin nautida seda hüpet ja kogu kogemust," rääkis Anga ERR-ile.

Lapsena koos vennaga lumelauatrenni alustanud Anga tegi esimesed sammud Nõmme lumepargis, mis näitab kujukalt, et tingimata ei pea välismaal treenima, kuigi sageli laagerdab ta Soomes.

"Välismaal on kindlasti pargid paremad, aga Eestis on täitsa okei, Eestis saab väga palju reile sõita ja Lõuna-Eestis on ka päris okeid hüpped. Me käime päris palju Soomes laagrites, nädalavahetustel oleme Talmal ja siis vahepeal läheme Rukale, kus on ka hästi hea park," selgitas Anga.

Milano olümpial pääseb lumelauasõidu Big Airi hüpetes ja pargisõidus võistlema 30 mees- ja naissportlast. Anga loodab olla nende seas, selleks tuleb koguda võimalikult palju MK-sarja punkte.

"Praegu mul on küll võimalus saada olümpiale. Praegu proovime sinna saada, aga kui ei saa, siis järgmine on ka väga võimalik. Hooaja eesmärk on saada MK-etappidelt nii palju punkte kui võimalik," tõdes noor sportlane.