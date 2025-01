Jaanuari lõpuni toimuvad üle Eesti tasuta suusatunnid

Kampaania kutsub lapsi, noori ja täiskasvanuid üle Eesti tasuta suusatundidesse, kus saab parimate treenerite juhendamisel teha esimesi suusasamme või lihvida seniseid oskusi. Tänavune kampaania keskendub lisaks praktilisele suusaharidusele ka suusakultuuri – suusatamise ajaloo ja traditsioonide – tutvustamisele ning väärtustamisele.

Treeningud toimuvad pea kõikides maakondades, kokku enam kui 30 suusarajal, mille eest kannavad igapäevaselt hoolt Eesti Terviseradade rajameistrid. Oma tarkusi jagavad seitsme päeva jooksul kokku ligi 40 treenerit, teiste hulgas endised Eesti murdmaasuusatajad Vahur Teppan ja Timo Simonlatser.

"Paljude jaoks on Eesti digi- või idufirmade riik, kuid minu jaoks on Eesti suusariik. Meie pikk talvine hooaeg, tihe terviseradade võrgustik ja sügavalt juurdunud suusakultuur teevad suusatamisest ala, mis väärib rohkem tähelepanu ja väärtustamist. Kampaania "100 suusatundi" toob rahva rajale, luues ühtsustunnet ja meenutades, et suusatamine pole üksnes spordiala, vaid osa meie kultuuripärandist," rääkis Eesti Suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll, kes annab kampaania raames Harjumaal kaks tasuta suusatundi.

Kampaania läheb lahti koos Euroopa Spordipealinn 2025 avamisega 18. jaanuaril, kui suusapäeva raames toimuvad Tallinna Lauluväljakul esimesed tasuta tunnid. Rohkelt võimalusi sportimiseks on pühapäeval, 19. jaanuaril, mil tähistatakse ülemaailmset lumepäeva. Sel puhul toimuvad erinevates spordikeskustes üle Eesti mitmed pereüritused, eesmärgiga innustada lapsi ja noori suusaspordiga tegelema. Viimane võimalus kampaaniast osa võtta on pühapäeval, 26. jaanuaril.

"Hoolimata sellest, et talv jõudis Eestisse alles paar nädalat tagasi, on rajameistrid kiiresti reageerinud ja valmis seadnud üle 90 hooldatud suusaraja. Kokku on suusatamiseks saadaval ligi 700 kilomeetrit terviseradu, kus saavad nautida talvemõnusid nii algajad kui ka kogenumad suusasõbrad," ütles Eesti Terviseradade juhataja Assar Jõepera.

"Mul on hea meel, et suusatamine – meie rahvussport - inspireerib inimesi ka talvel värskes õhus aega veetma ning kohalikke terviseradasid avastama," lisas ta.

Treeningutel osalemiseks on vaja kaasa võtta isiklik suusavarustus. Kui endal suuski, saapaid ja keppe ei ole, tasub uurida, kas valitud treeningpaigas on olemas suusalaenutus. Kõik suusahuvilised on oodatud registreeruma tasuta suusatundidesse läbi trennirakenduse SCULT. Lisainfot kampaania kohta leiab siit.

Projekt "100 suusatundi" toimub Eesti Suusaliidu ja Eesti Terviserajad SA koostöös. Kampaaniat toetab Liikumisharrastuse kompetentsikeskus SA ja aitab korraldada SCULT.app.