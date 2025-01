Lauluväljakust sai Spordipealinna programmi raames suusakeskus

Suusaspordile pühendatud jaanuarikuu pakkus linlastele võimalust lisaks laskesuusatamisele otse lauluväljakul proovida suusahüppeid, sõita lumelauakrossi, võtta osa murdmaasuusatundidest ja suusamäärimise õpetust saada.

Jaanuarikuu saadik Hannes Hermaküla on kõiki neid alasid ise suure rõõmuga proovinud. "Minu jaoks kõige eksootilisem asi on ikkagi mäesuusa-murdmaasuusakelk. Olen ise võistlustel näinud inimesi, kes võistlevad parasuusaspordis ja kui sul ei ole niimoodi võimalik jalgadel seista, nagu meil sinuga on, siis nemad saavad ka ikkagi sõita," rääkis Hermaküla.

Lauluväljaku lumepark jääb lahti kevadeni, vähemalt nii kauaks, kui lund jagub. Murdmaasuusatamisele lisaks saab nõlval nii mäesuuskade kui lumelauaga liuelda ning ruumi jagub ka kelgutajatele. Kõik kulmineerub märtsi keskel sprindi maailmakarikaetapiga murdmaasuusatamises, kuid võistlusi jagub siia veelgi.

"Enne Mk-etappi toimuvad Eesti meistrivõistlused teatesprindis ja lisaks sellele erinevaid muid sündmusi spordipealinna raames," rääkis Eesti suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll. "Mis väga oluline, pühapäeval toimub freestyle-suusatamise ja lumelaua noortesarja etapp, kuhu on ka kõik harrastajad oodatud."

Hannes Hermakülal on spordipealinna jaanuari saadikuna kõigile ka sõnum edastada. "Ma kutsun ikkagi väga liigutama ja suusatama, tulge proovige, Lauluväljak on niivõrd lahe," ütles ta.

"Kui sa siin suvel laulupeol oled ja mõtled, et kuule, mõni aeg tagasi ma talvel alles suusatasin siin, see on lahe ja mõnus tunne. Nii et kõik liikuma, kõik suusatama, minge suusaradadele!" lisas Hermaküla.

Spordipealinna aasta avati õhtul meeleoluka etendusega, kus esines ka Eurovisiooni võitjast Soome bänd Lordi.