15-aastane Eesti lumelaudur teeb MK-sarjas debüüdi

"Ma olen päris elevil ja enesekindel. Esimesel harjutuspäeval ma keskendusin hüppega harjumisele. Nüüd olen väga kindel ja saan hakata julgelt trikke tegema," kommenteeris 15-aastane Anga MK-debüüdi eel suusaliidu pressiteate vahendusel.

"Minu eesmärk on oma trikid ilusti ära teha ja vältida kukkumisi, mis tänasel harjutuspäeval paljudele osaks said. Tahan näidata backside 720 kahe grab'iga ja frontside 540 või 720 kraadi," ütles Anga. "Loodan pääseda esikahekümnesse, mis tagaks vajalikud punktid MM-ile pääsemiseks. Võimalused selleks on üsna head, kuna kokku on osalejaid 27," lisas ta.

"Klagenfurtis olen ma esmakordselt. Mulle meeldib siinne tellistest ehitatud hüpe. Minu jaoks on kõik väga hea, kuid paljude kogenud sõitjate jaoks jätab hüppe kvaliteet soovida. Mul on hea meel, et teised võistlejad on pigem sõbrad kui konkurendid. Eriti hea klapp on mul eakaaslastega – siin on veel mõni 15-aastane sõitja," rääkis Anga.

Noor lumelaudur on osa võtnud mitmetest rahvusvahelistest võistlustest ja saavutanud häid tulemusi. Ta esindas Eestit 2024. aastal Lõuna-Koreas Gangwonis toimunud noorte taliolümpiamängudel, saavutades nii pargisõidus kui ka Big Airis 13. koha. Klagenfurti lumelaua kvalifikatsioonid toimuvad reedel algusega kell 12.15, võistlusvoor toimub pühapäeval kell 19.