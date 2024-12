Aigro pääses Nelja hüppemäe turneel lõppvõistlusele

Esimese osavõistluse kvalifikatsioon kujunes austerlaste jõudemonstratsiooniks. Pikima õhulennu (141,5 m) pakkus Daniel Tschofenig, kes kogus kohtunikelt 167,5 punkti.

Talle järgnesid koondisekaaslased Stefan Kraft (164,8 p), Michael Hayböck (162,3 p), Jan Hörl (157,3 p) ja Maximilian Ortner (156,2 p). Parim mitteausterlane oli MK-sarja üldliider sakslane Pius Paschke, kes tuli kuuendaks (154,9 p).

Artti Aigro teenis 117,5 meetri pikkuse hüppe eest 126,6 punkti, mis andis 61 konkurendi seas 37. koha.

"Hüppega jään rahule, aga nende oludega, mis ma sain, polnud võimalik kuhugi lennata. Sain natukene halva koha homseks põhivõistluseks, aga loodetavasti on homme natukene rohkem õnne ja saab turneele ilusa alguse teha. See on ikkagi üks kõvemaid võistlusi kogu hooaja jooksul. Kõik sportlased teavad seda. Nii et poole jalaga pole mõtet starti tulla," rääkis Aigro.

17-aastane Kaimar Vagul paraku lõppvõistlusele ehk 50 parema sekka ei pääsenud, saades 110-meetrise õhulennu eest 102,3 silma, millega pälvis 57. koha.

"Mul on esimesest treeninghüppest saadik selle mäega natukene raskusi olnud. Tänane hüpe ei olnud kõige parem. Sellega ei saa rahule jääda," sõnas Vagul.

Nimekamatest hüppemeestest piirdusid kvalifikatsiooniga 2020. aasta turnee üldvõitja poolakas Dawid Kubacki ning neljakordne olümpiavõitja šveitslane Simon Ammann.

Lõppvõistlus on kavas pühapäeva õhtupoolikul. Lõppvõistluse avavoorus hüpatakse paarides ning Aigro paariliseks on poolakas Piotr Zyla, kes sai kvalifikatsioonis 14. koha. Iga paari võitja ja kaotajatest viis parimat pääsevad lõppvõistluse teise vooru.