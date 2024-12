Tormis Laine teenis MK-punkte ka slaalomis

Laine läbis avalaskumise ajaga 50,54, mis andis 28. koha. Esimese laskumise kiireim oli prantslane Steven Amiez, kellele Laine kaotas 3,1 sekundit.

Teises laskumises tuli Lainel kohe sõidu alguses viga sisse, kuid ta suutis piisavalt päästa, et võistlust jätkata ja finišisse jõuda. Koguaeg 1.39,45 (+3,05) tõi talle 23 lõpetanu seas 22. koha.

Võitjaks tuli norralane Henrik Kristoffersen (1.36,40), kellele see oli hooaja esimeseks triumfiks. Norrakate kaksikvõidu eest kandis hoolt Atle Lie McGrath (+0,52) ning viimase pjedestaalikoha hõivas šveitslane Loic Meillard (+0,89). Avalaskumise võitnud Amiez teist laskumist ei lõpetanud.

Viie etapi järel hoiab üldarvestuses liidrikohta 390 punktiga Kristoffersen. Teine on McGrath (282 p) ja kolmas eelmise hooaja üldvõitja šveitslane Marco Odermatt (280 p). Laine jagab 31 punktiga 55.-56. kohta.

