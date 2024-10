Ogier hübriidajamitest ei loobuks: MM-sari on otsustusvõimetu

Alates 2022. aastast, mil hübriidtehnoloogia autoralli MM-sarja Rally1 autodes kasutusele võeti, on ka selle tuleviku üle arutletud. Rahvusvaheline autoliit on nüüdseks küll kinnitanud, et hübriidajamid jäävad WRC-sse vähemalt järgmiseks kaheks hooajaks, kuid Sebastien Ogier ütles, et MM-sari ei mõtle oma otsuseid läbi.

Hübriidajamid võeti WRC-s kasutusse 2022. aasta hooajal, kuid muutustega harjumine võttis nii tootjatel kui sõitjatel veidi aega. Probleemid uute ajamitega ja nende tootjaga viisid aga olukorrani, kus WRC kaalus juba 2023. aasta suvel, et tänavune hooaeg jääb hübriidide viimaseks.

Selle aasta alguses kogunes rahvusvaheline autoliit (FIA), et MM-sarja tuleviku üle arutada ning ka seal toodi ühe variandina välja, et 2024. aasta hooaeg võiks jääda hübriidtehnoloogia viimaseks.

Tootjad Toyota, Hyundai ja M-Sport Ford pöördusid kollektiivselt FIA poole ning autoliit otsustas siis vähemalt 2026. aasta lõpuni hübriididega jätkata, aga viimasel ajal on autoliit järjekordselt hakanud hübriidtehnoloogiast loobumist kaaluma.

Kaheksakordne maailmameister Sebastien Ogier (Toyota) ütles ralliportaalile DirtFish, et MM-sari meenutab oma otsustusvõimetusega lasteaialast. "Mina tahaks, et hübriid jääks nii kauaks, kui esialgne plaan oli, et seda saaks arendada. Minu jaoks on veider, et nad sellest nüüd viimasel hetkel loobuksid," ütles Ogier.

"Nagu tihti juhtunud on, ei ole MM-sarjas mingit järjepidevust. Seda on raske mõista, miks otsuseid tahetakse teha viimasel hetkel. Olgu, [hübriididel] on kõrgemad kulud," jätkas Ogier. "Aga mina prooviks tootjaga läbi rääkida, et seda olukorda lahendada. Võib-olla õnnestuks olemasolevaid ajameid parandada ja selle kaudu arveid vähendada?"

"Sest mis sõnumi me nüüd välja saadame? Just saime hübriidid, aga lõpuks ometi saame neist nüüd lahti," lisas Ogier. "Nagu ma olen varasemalt öelnud, [MM-sari] ei mõtle ette. Meil on järgmiseks hooajaks valmistumiseks nii vähe aega ja nüüd on võimalik, et peame täiesti teistsuguste autodega seda tegema."

Autoralli MM-sarja hooaeg on jõudnud viimase etapini, mis algab 21. novembril Jaapanis.