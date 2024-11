Sõitjad hübriidtehnoloogiast loobumisest: kahju, et hobujõude kaotame

Nädala alguses avalikustas mootorispordiajakari Autosport, et autoralli MM-sari loobub pärast kolme hooaega hübriidtehnoloogiast. Thierry Neuville rääkis, et naudib hübriidiga võistlemist, sest WRC autod on niigi lihtsad.

Autosporti andmetel tuli teisipäeval WRC komisjonilt ettepanek, mille põhjal loobutaks vastuolulisest hübriidtehnoloogiast juba järgmisel hooajal, kuid see ettepanek vajab veel rahvusvahelise autoliidu (FIA) mootorispordinõukogu heakskiitu.

Oma karjääri esimese MM-tiitli poole sõitev Thierry Neuville (Hyundai) ütles ralliportaalile DirtFish, et autod muutuvad tehniliselt liialt lihtsaks. "Naudin hübriidiga sõitmist, sest meil on rohkem võimsust ja see teeb asja lõbusamaks. Aga saan aru, et mõnel võistkonnal on olnud probleeme sellega, et mootoreid pole saadaval olnud," ütles Neuville.

"Ma ei tea, kas sellest kohe loobumine on hea mõte. Aga see pole meie otsustada," jätkas belglane.

"Mina tahaks sellega jätkata, sest mulle meeldib see lisatehnoloogia. Autod on niigi praegu väga lihtsad. Kui sealt hübriid veel välja võtta, siis nad on veelgi lihtsamad," lisas Neuville.

Ott Tänak - Martin Järveoja Kesk-Euroopa rallil Autor/allikas: Hyundai Motorsport

Kui Ott Tänak (Hyundai) ja Elfyn Evans (Toyota) jätsid hübriidajamite osas pigem poole valimata, siis Adrien Fourmaux (M-Sport) nõustus Neuville'iga. "Mina tahaks kindlasti hübriidi alles jätta. Selle eest võideldi pikalt, nüüd pole aeg seda otsust tagasi võtta," ütles prantslane.

Kui varasemalt sai tarnija Compact Dynamicsi hübriidajameid ralli ajal lähtestada, siis tarnija on nüüd võistkondasid juhendanud ajameid parandama. See tähendab, et kui mõne auto hübriid ütleb ralli ajal üles, ei saa juhid ise midagi ette võtta ning mootor tuleb saata parandusse.

Jaapanlane Takamoto Katsuta (Toyota) ütles, et seda reeglit tuleks muuta. "Mul ei olnud ausalt öeldes hübriidiga pikka aega ühtki probleemi. Kuni hübriid töötab, tunnen ma ennast hästi. Ainus probleem on see, et me ei saa seda ise lähtestada. See on suur probleem. Kui kaotad hübriidi päeva alguses, siis kaotad terve päeva korralikult aega," sõnas Katsuta.

"Kui hübriididega jätkame, siis peame leidma viisi, kuidas iga katse alguses mootor uuesti lähtestada. Mõni Compact Dynamicsi insener peaks selles valmis olema ja andmeid jälgima, kas midagi on vaja muuta," lisas jaapanlane. "Ma ei tea, ma hakkan hübriidiga ära harjuma. Kahju, et kaotame umbes sada hobujõudu!"

Hübriididest loobumise üle on tõsiselt arutatud vähemalt selle aasta algusest, kui FIA koostas töögrupi, mille eesmärk oli paika panna sarja edasised tehnilised regulatsioonid. Kui esialgselt oli plaan hübriididega vähemalt 2026. aasta lõpuni jätkata, siis töögrupp pakkus välja, et tehnoloogiast võiks lahti öelda juba varem.

WRC poolt õigustatakse otsust sellega, et hübriidajamite parandus on liialt kallis ning M-Spordi võistkond on varasemalt öelnud, et ei jaksa selle eest maksta. Kahe võistkonnaga aga MM-sarja pidada mõtet poleks, sel aastal on niigi sarjas põhisõitjaid alla kümne.

Tänavuse MM-hooaja viimane ralli Jaapanis saab alguse 21. novembril, sündmuste käiku vahendab ERR-i spordiportaali ralliblogi.