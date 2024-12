Noorte suusaraamatule anti nüüdisaegsem kuju

Kääriku spordikeskuses toimuval konverentsil esitleti pidulikult legendaarse suusaõpiku uut versiooni. Raamatus "Juku suusakool 30" on talispordi harrastamise põhitõed jäänud küll samaks, kuid lisatud on mitmeid uusi soovitusi, lisalugemise jaoks linke ja QR koodi kaudu avatavaid videomaterjale.

"Sinna tulevad QR koodiga lingid, kas sa panid tähele, mõni fakt. Näiteks Artti Aigro Eesti rekordi püstitamise video võib raamatust maha laadida ja nii edasi - nii et see töötab," selgitas Zilmer ERR-ile.

"Pluss on tutvustatud kõiki meie noorte sarjasid kõikidel meie aladel: laste minimaratone, suusakeskusi, siis väga head näited Limpa suusakoolist Tartust. Nii et kõik, mis meil on laste puhul pakutav, see läks sisse."

Suusatreenerite hinnangul on vajalik luua lasteaedades ja koolides lastele paremad võimalused suusavarustuse laenutamiseks ja muuta suusatunnid huvitavamaks.

"Kui on lapsevanemaid, vanaisasid-vanaemasid või kooliõpetajaid, kes on nõus selle raamatu lahti võtma ja koos lastega seda lehitsema ja põnevalt läbi lugema, siis ma arvan, et siin on väga palju materjali, mis selle esmase tuhina ja pisiku ja soovi "et ma tahan ka proovida" tekitaks," usub suusatreener Vahur Teppan.

"Meie omalt poolt oleme andnud küll parima, et see raamat ja suusatamine, mis on niigi väga äge ja põnev - kui seda osata, teha kättesaadavaks ja arusaadavaks ka õppijale."