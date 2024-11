Halb ilm lükkas freestyle-suusatamise MK-etapi kvalifikatsiooni taas edasi

Neljapäeva hommikul alustati Stubais meeste kvalifikatsioonivõistlusega, kus oli stardis ka Henry Sildaru, aga halva ilma tõttu tuli võistlus pooleli jätta. Uue kava järgi loodeti kvalifikatsioon läbi viia reedel, aga nüüd teatasid korraldajad, et tugeva tuule tõttu pole reedel võimalik läbi viia ei meeste kvalifikatsiooni ega naiste kvalifikatsioon, kus teeb kaasa Kelly Sildaru.

Korraldajate sõnul arutatakse edasisi plaane õhtusel koosolekul. Tõenäoliselt püütakse kvalifikatsiooni läbi viia laupäeva hommikul.

Unfortunately there's been no change with the wind situation here in Stubai and we've been forced to cancel today's qualifications.



We'll reconvene for meetings this evening and have an update for you after that. #fisfreeski #fisparkandpipe #stubaiworldcup pic.twitter.com/mU7Zzp03aX