Halb ilm häirib Sildarude osalusel MK-etappi

Neljapäeva hommikul alustati Stubais meeste kvalifikatsioonivõistlusega, kus oli stardis ka Henry Sildaru, kes oli A-grupis esimese vooru järel 13. kohal. Halva ilma tõttu tuli võistlus aga pooleli jätta ning uus katse tehakse Eesti aja järgi reedel kell 10.

Kell 13 loodetakse alustada naiste kvalifikatsioonidega, kus võistleb Kelly Sildaru. Kuna reedene ilm sarnaneb prognoosi järgi neljapäevasele, on reaalne võimalus, et naiste kvalifikatsioone ei ole võimalik läbi viia. Varuvariant on korraldada need laupäeval, vahetult enne finaalsõite, vahendab Eesti suusaliit.