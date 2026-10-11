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Portugali jalgpalliliit määras Ronaldole koondise esindamise keelu

Jalgpall
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo Autor/allikas: SCANPIX / Alamy
Jalgpall

Portugali jalgpalliliit määras koondise juurest ootamatult lahkunud tähtmängijale Cristiano Ronaldole ajutise koondise esindamise keelu.

Rahvuste liiga kohtumiste ajal läks Ronaldo tülli peatreener Jorge Jesusega ja lahkus omavoliliselt koondise juurest. Mängija solvus, et teda kohtumises Norraga platsile ei usaldatud.

Enne järgmist mängu Taaniga lahkus 41-aastane ründaja laagrist, olles sellest eelnevalt jalgpalliliidule teada andnud. Alaliit algatas tema osas siiski distsiplinaarmenetluse.

Oma tegevust selgitades tunnistas Ronaldo, et otsus laagrist lahkuda polnud olukorra lahendamiseks parim viis. Samas lisas ta, et Jesus murdis korduvalt oma sõna.

"Pean oma koondisekaaslaste ees vabandama, et treeninglaagrist lahkusin," ütles Ronaldo. "Vaatamata sellele, et treeneri sõna usaldusväärsus sai täielikult murtud – mida võivad kinnitada kõik, kes meie vestlusi pealt kuulsid –, poleks ma tohtinud nii käituda. Vastutus lasub täielikult minul."

Ronaldo avaldas valmisolekut karistust kanda. Ajakirjanduse andmetel näevad jalgpalliliidu reeglid koondise tegevusest "lahkuvale" mängijale ette ühe- kuni kuuekuulise võistluskeelu. "Minu tegude tagajärgi peab hindama ja karistuse määrama jalgpalliliit," sõnas Ronaldo.

"Karistuse määramisel ei tohiks arvesse võtta mingeid kergendavaid asjaolusid. Ma ei ole lihtsalt tavaline mängija; olen meeskonna kapten ja see on raskendav asjaolu."

Olles pidanud koondise eest 234 mängu ja löönud 146 väravat, sõnas Ronaldo, et tal on endiselt soov Portugali eest ka edaspidi mängida. Portugalil seisavad järgmisel kuul Rahvuste liigas ees kohtumised Taani ja Walesiga.

Toimetaja: Siim Boikov

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