Vastast sakutanud Vinicius Junior korjas rumala punase kaardi

Madridi Real alistas Hispaania jalgpalli kõrgliiga kaheksandas voorus Villarreali 1:0, kuid mõru meki jätab ründetähe Vinicus Juniori eemaldamine, mis võib jätta ta kõrvale El Clasicost.

Real asus kohtumist Santiago Bernabeu staadionil vaid 19-aastase Yan Diomande 62. minuti väravast juhtima ja üheksa minutit hiljem saatis ka Vinicius Junior palli külaliste puuri.

Paraku võeti Reali teine värav ära, sest kohtunikud tuvastasid brasiillasele vea. Nimelt oli Vinicius Junior tõmmanud rünnaku ülesehitusfaasis vastast juustest.

Kuna seda loetakse Hispaania kõrgliiga reeglite kohaselt vägivaldseks käitumiseks, siis näidati talle hoopis punast kaarti ja lisaks ootab ründajat ühe kuni kolme kohtumise pikkune võistluskeeld. Täpse ulatuse määrab distsiplinaarkomisjon.

Üsna kindlalt tuleb brasiillasel jätta vahele järgmise vooru kohtumine Sevillaga, aga ülejärgmine mäng leiab aset Barcelona vastu ja Vinicius Juniori puudumine oleks Realile kindlasti valus hoop.

Mängus Villarrealiga pingilt alustanud, aga 52. minutil sekkunud Vinicius Junior kirjutas pärast kohtumist sotsiaalmeedias lühidalt: "Palun meeskonna ja fännide käest vabandust."

Reali suur rivaal Barcelona oli laupäeval samuti võidukas, alistades kodus Getafe 3:0 (2. Anthony Gordon, 30. Gabriel Jesus, 73. Jules Kounde). Madridi Atletico sai võõrsil jagu Alavesist 2:1 (33. Alex Grimaldo, 87. Cristian Romero - 46. pen Lucas Boye).

Kaheksa vooru järel juhib liigat täisedu 24 punktiga Barcelona, kes on löönud lausa 34 tabamust ehk enam kui neli mängu kohta. Atletico on 19 punktiga teine ja Real hetkel 18 punktiga kolmas, aga kui Real Betis alistab pühapäeval kodus Osasuna, jäetakse pealinnaklubi esikolmikust välja.