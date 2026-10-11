Zahovaiko: meie parim omadus on see, et oleme näljased!

Levadia sai kodupubliku ees toimunud mängus mitu võimalust, aga jõudis pärale alles 89. minutil, mil Geovani Reis Frank Liivakus tsenderduse realiseeris.

"Teadsime, et tuleb nõudlik mäng ja kõike võib juhtud. Oluline oli, et hoiame kaitsefaasis asjad hästi. Kui võtta mängu kompaktsemalt kokku, siis algus ei olnud kõige parem, aga iga minutiga läksime paremini mängu sisse. Teisel poolajal kontrollisime mängu kulgu ja uskusime lõpuni välja, et suudame siit võtta maksimumpunktid," rääkis Levadia peatreener Vjatšeslav Zahovaiko pärast mängu.

Võiduga jõudis Levadia olukorrani, et kui Tallinna FC Flora õhtul FC Kuressaaret ei alista, kindlustaks Levadia meistritiitli. Kuidas oma tiimi motiveerida, et nad hooaja lõpuni mängiks ja punkte jahiks?

"Kokkuvõtvalt võib öelda, et mul on hea grupp. Meil on hea meeskond ja ambitsioonikad mängijad, nendega on lihtne tööd teha. Meil on mikrokliima hea ja võistkond töötab igapäevaselt maksimumpiiri peal. Näljased on! Meie parim omadus on see, et oleme näljased kogu aeg!" vastas Zahovaiko.

Paide jätkab 51 punktiga edetabeli kolmandal kohal, FC Flora (56 p) jääb enne õhtust mängu viie punkti kaugusele, aga Nõmme Kalju (50 p) on Paide kannul. "Nagu igas mängus, vahet pole, isegi kui võidad: oli positiivseid asju ja kindlasti asju, kus saab juurde panna. Eks on hooaja lõpp ja koosseisuga ei ole ka kõige kergem. Kokkuvõttes enam-vähem sümpaatne mäng meie poolt," ütles Paide peatreener Tarmo Kink.