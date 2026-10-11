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Nikita Rõtšagov tuli Eesti meistriks kiirmales

Male
Kiirmale EMV. Keskel Nikita Rõtšagov
Kiirmale EMV. Keskel Nikita Rõtšagov Autor/allikas: Markus Hansson
Male

Kohtla-Järvel toimunud kiirmale Eesti meistrivõistlustel teenis esikoha Nikita Rõtšagov, kes kogus kuus punkti seitsmest võimalikust.

Karjääri esimese täiskasvanute Eesti meistritiitli teeninud Rõtšagovile järgnesid tiitlikaitsja Andrei Šiškov ja hiljuti maleolümpial Eesti esimesel laual mänginud suurmeister Aleksandr Volodin. Mõlemad said 5,5 punkti.

Vanuseklassis S50 teenis esikoha Dmitri Bondarenko ja vanuseklassis S65 suurmeister Igor Švõrjov.

Naised selgitasid parimad juba veebruaris Pärnus. Esikolmikusse jõudsid Sofia Blokhin, Margareth Olde ja Grete Olde. S50 klassis võidutses Regina Narva ja S65 klassis Saima Rand.

Toimetaja: Siim Boikov

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