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Üleplatsimees Kullamäe ei päästnud koduklubi kaotusest

Korvpall
Eesti - Tšehhi korvpalli MM-valikmäng
Eesti - Tšehhi korvpalli MM-valikmäng Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Korvpall

Eesti korvpallikoondise mängujuht Kristian Kullamäe tegi Aadria liigas Dubai vastu vinge esituse, aga koduklubi Cluj-Napoca pidi siiski kaotusega leppima.

Cluj-Napoca saavutas kodupubliku ees Dubai vastu poolajapausiks üheksapunktilise edu, kuid Euroliiga klubi leidis kolmandal veerandil vastuse ja läks otsustava veerandi eel ise üheksaga ette. Eduseis püsis ka otsustava veerandi vältel kindlalt ja kasvas ühel hetkel 17 punkti peale, lõpusireeni kõlades jäi tabloole Dubai võit tulemusega 92:85 (20:20, 16:25, 32:14, 24:26).

Üleplatsimeheks kerkis ei keegi muu kui Kullamäe, kes sai 28 minutiga kirja 19 punkti (kahesed 5/8, kolmesed 3/6), seitse lauapalli, ühe resultatiivse söödu ja ühe vaheltlõike. Eestlane tegi kaks pallikaotust. Javonte Smart toetas 18 punkti ja kuue korvisööduga, aga Dubai eest jõudis viis mängijat kahekohalise punktisummani. Neist resultatiivseim oli 14 punkti visanud McKinley Wright.

Aadria liigat võiduga alustanud Kullamäe ja Cluj-Napoca said kirja esimese kaotuse, tuleval kolmapäeval minnakse Eurocupis vastamisi Šiauliaiga.

Kasper Suurorg läks Poola kõrgliigas vastamisi mulluse klubi Sopoti Trefliga ning jäi uue klubi Gdyniaga esialgu tagaajaja rolli, aga poolajaks suudeti sellest august välja ronida. Teine poolaeg kuulus juba Gdyniale ning eestlane sai uue kodupubliku ees magusa 96:82 (21:26, 29:21, 17:14, 29:21) võidu. Suuroru arvele jäi 29 minutiga kümme silma (kahesed 4/5, kolmesed 0/4, vabavisked 2/7), neli korvisöötu ja kaks lauapalli. Gdynia on alustanud hooaega kahe võiduga.

Lublini Stardis mängivad Mattias Tass ja Janari Jõesaar pidid aga kaotusega leppima, kui jäid Varssavi Dzikile alla tulemusega 77:97 (10:23, 13:31, 26:22, 28:21). Tass kogus 29 minutiga 12 punkti (kahesed 1/4, kolmesed 1/2, vabavisked 7/9) ning kaheksa lauapalli, Jõesaar viskas oma endise klubi vastu kaheksa punkti (kahesed 1/3, kolmesed 2/6) ning haaras samuti kaheksa lauapalli. Lublin pole kahe mänguga võiduarvet avanud.

Sander Raieste ja Murcia pidid Hispaania kõrgliigas aga Tenerife paremust tunnistama, saare klubi sai 90:77 (16:13, 28:20, 22:24, 24:20) võidu. Raieste sai mängu aega üle kümne minuti ning ta kogus neli punkti (kahesed 2/2, kolmesed 0/1) ja kaks lauapalli. Murcia on hooaega alustanud ühe võidu ja kahe kaotusega.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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