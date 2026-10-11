Fännide protest jättis Hispaania kõrgliiga kohtumise pooleli

Madridis asuva Rayo Vallecano klubis on keerulised ajad, sest klubi kodustaadionil Estadio de Vallecasel tuvastati hiljuti probleemid ohutusega ja tegemist oli esimese kohtumisega pärast sellele väljakule naasmist. Rayo fännid süüdistavad hooletuses klubi omanikku Raul Martin Presat, kes omakorda süüdistas piirkondlikke võime tema klubi sihilikus ründamises.

Rayo Vallecano fännide ühendus teatas pärast mängu peatamist, et nende protest oli "õigustatud ja demokraatlik... vajalik ja rahumeelne". Avalduses lisati, et aktsioon oli "tagajärg kolm aastakümmet kestnud olukorrale, kus iga kahe nädala tagant seati ohtu 15 000 inimese ohutus ja tervis".

Hispaania kõrgliiga teatas sotsiaalmeedias, et "mõistab teravalt hukka sellise käitumise, mis ohustab turvalisust ja muudab võistluse normaalse kulgemise võimatuks". Mängu uus aeg avaldatakse peagi.

Eelmisel hooajal Konverentsiliiga finaali jõudnud Rayo avaldas teadaande, milles lubas tuvastada ja karistada vastutavaid isikuid, lisades, et sunnitud edasilükkamine oli osa fännirühmituse pikaajalisest häirimiskampaaniast.

Kohalviibinud mängijad, ametnikud ja pealtvaatajad olid "ohvriteks rünnakule nende õiguste ja vabaduste vastu, mille pani toime organiseeritud sallimatute inimeste rühmitus," seisis avalduses.

Rayo kapten Oscar Valentin siiski mõistab ka fännide tundeid. Ta teatas sotsiaalmeedias, et "jätkusuutmatu olukord on jõudnud piirini" ning olukorra selliseks kujunemise ärahoidmiseks on tehtud liiga vähe. "Peame kuulda võtma ja mõistma oma fännide rahulolematust. Vajame viisi, kuidas tuua kõik osapooled üksteisele lähemale, seades alati esikohale ühise hüve ja ennekõike Rayo Vallecano huvid," lisas Valentin.

Pärast seda, kui Rayo kolm esimest kodumängu viidi üle esiliigaklubi Leganesi staadionile – kus registreeriti La Liga ajaloo ühed madalaimad pealtvaatajanumbrid –, hakkasid kodumeeskonna fännid laupäeval enne avavilet Presa vastu skandeerima ning teda pilkama ja välja vilistama.

13. minutil – mil Rayo fännirühmitused tavaliselt laulavad "Presa, lahku juba" – lennutasid sajad fännid väljakule paberlennukeid ja väikeseid kummipalle, sundides kohtunikku mängu peatama.

Järgnes 15-minutiline paus, mille ajal palus staadioni teadustaja pealtvaatajatel mitte visata väljakule esemeid, samal ajal kui personal neid kiiruga eemaldas. Kui mäng veidi hiljem jätkus, viskasid lõunatribüüni fännid taas väljakule esemeid ja kohtunik katkestas mängu lõplikult.

Viimastel kuudel on pahameel Presa juhtimisstiili vastu jõudnud haripunkti, seda eriti pärast Vallecase staadioni sulgemist hooaja esimeste kodumängude ajal.

Eelmisel laupäeval toimunud sõprusmängus Cagliari vastu ilmusid VIP-looži Presa-vastased grafitid ja fännid piirasid looži enne staadionilt lahkumist protesti märgiks ümber.