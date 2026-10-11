X!

Fännide protest jättis Hispaania kõrgliiga kohtumise pooleli

Jalgpall
Rayo Vallecano fännide protestiaktsioon
Rayo Vallecano fännide protestiaktsioon Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/AgenciaLOF
Jalgpall

Hispaania kõrgliiga kaheksanda vooru kohtumine Rayo Vallecano ja Bilbao Athleticu vahel tuli juba esimesel poolajal seoses pealtvaatajate protestiaktsiooniga pooleli jätta.

Madridis asuva Rayo Vallecano klubis on keerulised ajad, sest klubi kodustaadionil Estadio de Vallecasel tuvastati hiljuti probleemid ohutusega ja tegemist oli esimese kohtumisega pärast sellele väljakule naasmist. Rayo fännid süüdistavad hooletuses klubi omanikku Raul Martin Presat, kes omakorda süüdistas piirkondlikke võime tema klubi sihilikus ründamises.

Rayo Vallecano fännide ühendus teatas pärast mängu peatamist, et nende protest oli "õigustatud ja demokraatlik... vajalik ja rahumeelne". Avalduses lisati, et aktsioon oli "tagajärg kolm aastakümmet kestnud olukorrale, kus iga kahe nädala tagant seati ohtu 15 000 inimese ohutus ja tervis".

Hispaania kõrgliiga teatas sotsiaalmeedias, et "mõistab teravalt hukka sellise käitumise, mis ohustab turvalisust ja muudab võistluse normaalse kulgemise võimatuks". Mängu uus aeg avaldatakse peagi.

Eelmisel hooajal Konverentsiliiga finaali jõudnud Rayo avaldas teadaande, milles lubas tuvastada ja karistada vastutavaid isikuid, lisades, et sunnitud edasilükkamine oli osa fännirühmituse pikaajalisest häirimiskampaaniast.

Kohalviibinud mängijad, ametnikud ja pealtvaatajad olid "ohvriteks rünnakule nende õiguste ja vabaduste vastu, mille pani toime organiseeritud sallimatute inimeste rühmitus," seisis avalduses.

Rayo kapten Oscar Valentin siiski mõistab ka fännide tundeid. Ta teatas sotsiaalmeedias, et "jätkusuutmatu olukord on jõudnud piirini" ning olukorra selliseks kujunemise ärahoidmiseks on tehtud liiga vähe. "Peame kuulda võtma ja mõistma oma fännide rahulolematust. Vajame viisi, kuidas tuua kõik osapooled üksteisele lähemale, seades alati esikohale ühise hüve ja ennekõike Rayo Vallecano huvid," lisas Valentin.

Pärast seda, kui Rayo kolm esimest kodumängu viidi üle esiliigaklubi Leganesi staadionile – kus registreeriti La Liga ajaloo ühed madalaimad pealtvaatajanumbrid –, hakkasid kodumeeskonna fännid laupäeval enne avavilet Presa vastu skandeerima ning teda pilkama ja välja vilistama.

13. minutil – mil Rayo fännirühmitused tavaliselt laulavad "Presa, lahku juba" – lennutasid sajad fännid väljakule paberlennukeid ja väikeseid kummipalle, sundides kohtunikku mängu peatama.

Järgnes 15-minutiline paus, mille ajal palus staadioni teadustaja pealtvaatajatel mitte visata väljakule esemeid, samal ajal kui personal neid kiiruga eemaldas. Kui mäng veidi hiljem jätkus, viskasid lõunatribüüni fännid taas väljakule esemeid ja kohtunik katkestas mängu lõplikult.

Viimastel kuudel on pahameel Presa juhtimisstiili vastu jõudnud haripunkti, seda eriti pärast Vallecase staadioni sulgemist hooaja esimeste kodumängude ajal.

Eelmisel laupäeval toimunud sõprusmängus Cagliari vastu ilmusid VIP-looži Presa-vastased grafitid ja fännid piirasid looži enne staadionilt lahkumist protesti märgiks ümber.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

14:01

VAATA OTSE | Kas Paide suudab Levadialt midagi kätte saada? Uuendatud

13:18

Fännide protest jättis Hispaania kõrgliiga kohtumise pooleli

12:43

Vastast sakutanud Vinicius Junior korjas rumala punase kaardi

11:20

VIDEO | Neuerile löödi Bundesliga aegade kiireim värav

09:19

Kaotusseisu jäänud Arsenal noppis siiski võidupunktid

09:14

Jõhvi lõpuspurdist Narva vastu ei piisanud

08:13

Paskotši kuulus sel hooajal Gentis esimest korda algkoosseisu

10.10

Eesti jalgpallineidudele valikmängus Läti vastu kahest väravast ei piisanud

10.10

Noor kaitsja tuli Eesti naiskonda Saksamaalt: tahan näha, kui kaugele jõuan

10.10

Rootsi tippklubid lõid teisel poolajal kahe peale 11 väravat

sport.err.ee uudised

14:02

Drelli klubi pidi tunnistama Rytase paremust, Konontšukile suur võit

14:01

VAATA OTSE | Kas Paide suudab Levadialt midagi kätte saada? Uuendatud

13:18

Fännide protest jättis Hispaania kõrgliiga kohtumise pooleli

12:43

Vastast sakutanud Vinicius Junior korjas rumala punase kaardi

12:20

Bezzecchi võitis vigastatud Fernandezi ees, Martin kerkis üldliidriks

11:20

VIDEO | Neuerile löödi Bundesliga aegade kiireim värav

10:39

"Spordipühapäev" uurib, kui tasakaalus on Eesti spordiajakirjandus

10:24

Kaidi Kivioja tuli Hawaii Ironmanil 22. kohale

09:19

Kaotusseisu jäänud Arsenal noppis siiski võidupunktid

09:14

Jõhvi lõpuspurdist Narva vastu ei piisanud

08:13

Paskotši kuulus sel hooajal Gentis esimest korda algkoosseisu

10.10

Eesti jalgpallineidudele valikmängus Läti vastu kahest väravast ei piisanud

10.10

Noor Prantsusmaa rattatäht võttis Lombardias karjääri tähtsaima võidu

10.10

Noor kaitsja tuli Eesti naiskonda Saksamaalt: tahan näha, kui kaugele jõuan

10.10

Volver kontrollis ka laupäeva ja võitis Saaremaa ralli: see oli raju! Uuendatud

10.10

ERR-i sporditoimetaja tuli Balti meistriks: kõva tunne!

10.10

ETV spordisaade, 10. oktoober

10.10

Rootsi tippklubid lõid teisel poolajal kahe peale 11 väravat

10.10

Premium liiga kursil Welco alistas rekordpubliku ees Elva

10.10

Olümpiahõbeda alistanud Tribuntsov tuli MK-finaalis neljandaks Uuendatud

loetumad

10.10

Matšpalli tõrjunud Glinka pääses karjääri neljandasse Challengeri finaali

10.10

ERR-i sporditoimetaja tuli Balti meistriks: kõva tunne!

10.10

Kasemets vedas Ventspilsi Kalevi üle võidule, Kirveselt Pärnus võimas mäng

09.10

Heina klubi tegi võrratu tagasituleku ja napsas Dortmundi Borussialt punkti

10.10

Mängu parimaks valitud Hein: uskumatu tunne!

09.10

Tohver: mis saaks venelastele veel parem olla kui meid meie oma kangelastega tülli ajada?

10.10

Volver kontrollis ka laupäeva ja võitis Saaremaa ralli: see oli raju! Uuendatud

11:20

VIDEO | Neuerile löödi Bundesliga aegade kiireim värav

10.10

Olümpiahõbeda alistanud Tribuntsov tuli MK-finaalis neljandaks Uuendatud

10:24

Kaidi Kivioja tuli Hawaii Ironmanil 22. kohale

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo