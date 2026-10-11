Drelli klubi pidi tunnistama Rytase paremust, Konontšukile suur võit

Kui suurema osa avapoolajast juhtis Neptunas, siis teisel poolajal haaras favoriit Rytas siiski kiirelt ohjad. Viimasel veerandil kasvatas pealinnaklubi edu korraks ka 16 punktile (86:70), aga lõpus tuli Neptunas siiski lähemale.

25 minutit mänginud Drell viskas kümme punkti (kahesed 5/7, kolmesed 0/4), võttis viis lauapalli, jagas kaks resultatiivset söötu, tegi ühe vaheltlõike, kaotas kolm korda palli ja langes viie veaga pingile.

Neptunase resultatiivsemad olid 16 punktiga Martynas Echodas ja Yannick Franke, võitjatele tõi 17 silma Augustas Marciulionis.

Neptunas jätkab liigahooaega kahe võidu ja kolme kaotusega, vaid kaks kohtumist pidanud Rytas on saanud kirja võidu ja kaotuse.

Tunduvalt rõõmsam õhtu oli Artur Konontšuki klubil Rostocki Seawolvesil, kes alistas Saksamaa kõrgliigas kodus Würzburgi 101:62 (19:21, 21:14, 35:6, 26:21).

Imelise kolmanda veerandiga mängu saatuse otsustanud Rostocki kasuks viskas Konontšuk 19 minutiga kahkesa punkti (kahesed 4/4, kolmesed 0/1), võttis kolm lauapalli, pani ühe kulbi ja kaotas korra palli.

Rostockil on liigatabelis kolm võitu ja kaks kaotust, Würzburgil kaks võitu ja kaks kaotust.