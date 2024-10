Rallitalent Hanna Lisette Aabna ihkab jõuda maailma tippu

"Täna ma näen suurt vaeva, et saada kokku järgmise aasta eelarve, sest rallis räägime ikkagi päris suurtest summadest. Absoluutselt iga võistlus ja iga kilomeeter on väga oluline, et sa ühel päeval tippu jõuaksid," rääkis Aabna "Terevisioonis".

WRC promootor valis suve lõpus välja 15 kandidaati, kes kohtusid septembri lõpus Poolas, et välja selgitada kolm õnnelikku, kes istuvad oktoobrikuus toimuval Kesk-Euroopa MM-rallil Rally3 auto rooli. Aabna näitas end kolm päeva väldanud testidel väga heast küljest, kuid kahjuks kolme finalisti hulka ei jõudnud.

"Kahjuks ma kolme parema sekka ei pääsenud, aga sain väga palju indu juurde. Mind oodatakse järgmisel aastal programmi tagasi. Kahjuks seekord jäi puudu minu noorest east," märkis ta.

Aabna nakatus rallipisikuga kolme-aastaselt. "Ma olin umbes kolme-aastane, kui käisin koos vanematega Saaremaa rallit vaatamas ja juba siis rääkisin neile, et ka mina sõidan üks päev rallit. Nii et see soov oli juba päris pisikesest peale."

Sel nädalalõpul stardib Aabna Saaremaa rallil, kus tema Ford Fiesta Rally3 auto kõrvalistmel võtab koha sisse Rait Jansen. "Tegelikult oli see päris pöörane 10-päevane seiklus, et me selle raha Saaremaa ralliks tänu fännidele ja toetajate abiga lõpuks kokku saime. Tegime 10 päevaga midagi täiesti uskumatut ära. Täna kell 10 hommikul lähen siit kohe praamile ja siis algabki Saaremaa ralli."

Saaremaa rallil ootab võistlejaid ees üheksa kiiruskatset, mille jooksul läbitakse 104 katsekilomeetrit. Ralli kogupikkuseks on 478,79 kilomeetrit.

"Saaremaa ralli on üks keerulisemaid rallisid Eestis. Ilmastikuolud mõjutavad väga palju ning katsed on väga keerulised ehk see saab olema paras katsumus. Rally3 autos olen varem ainult mõned korrad istunud. See saab olema paras seiklus. Loodetavasti suudan Saaremaal kiirust näidata ja pjedestaalile tõusta."

Rallirajal hirmu Aabna ei tunne. "Sõidu ajal sa selle peale väga ei mõtle. Sinu eesmärk on ikkagi anda endast rajal maksimum, et jõuda finišisse kõige kiirema ajaga. Ja kaardilugejat peab usaldama. Ilma selleta asi ei toimi. Sul peab kindlustunne olema ja see on mingil määral kiiruse võti."

Millised isikuomadused peavad edukal rallisõitjal olema? "Kindlasti peab olema motivatsiooni ja sihikindlust, ilma nendeta ei jõua mitte kuskile. Sa pead ise tahtma seda teha, sa pead selle kõige nimel vaeva nägema. Puhtalt rahaga tippu ei jõua."