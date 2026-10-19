Aava: kui otsust teha 15 etappi poleks tulnud, siis ei oleks Eesti MM-kalendrisse mahtunud

Autoralli maailmameistrivõistlustel on uus Münchenis baseeruv promootorettevõte. Promootori prantslasest esindaja, sarja uus tegevjuht Eric Boullier, külastas käesoleval aastal Eesti MM-etappi. Ühiste arutelude tulemusena jõuti otsuseni, et koostöö WRC-sarja ja Rally Estonia vahel jätkub. Praegu on avalikult välja öeldud, et vähemalt järgmise aastani, kuid tegelikult kokkuleppe sisu kõrvalseisjad ju lõpuni ei tea.

MM-sari on muutumises. Uuenenud on autodele kehtestatud tehnilised reeglid. Kalender koosneb 2027. aastal 15 etapist ehk planeeritud on üks võistlus rohkem kui 2026. aastal. Rally Estonia direktor Urmo Aava tõdeb, et järgmise aasta ja koostöö jätkumise osas sai tema meeskond esimese indikatsiooni suvel. Tööd tuli nõudmistele vastamiseks teha palju. Promootori vahetumine ei tähenda Eesti rallile siiski automaatselt kardinaalseid ümberkorraldusi.

"Ma arvan, et esimestel aastatel liiga palju sisuliselt ei muutu. Mida me väga loodame ja millele me kaasa elame, on need uued tehnilised tingimused, mis otseselt ei tule ainult promootorilt, vaid tulevad ka rahvusvaheliselt autospordiliidult. Ehk siis uued Rally1 autod ja Rally2 autod sõidavad samas klassis. See on oluline seepärast, et annab võimaluse päris paljudel sõitjatel kõige kõrgemas konkurentsis kaasa lüüa. See loob hästi palju uudisväärtust, et meie sihtturud on ikkagi Baltikum, Poola ja Skandinaavia, kust me saame arvestatavat massi liigutada, just rallifänne. Kui nendest riikidest tulevad noored lootustandvad sõitjad, kes kõrges konkurentsis kaasa teevad, siis see toob ka publikut. See on kõige suurem sisuline muutus, mis tuleb. Loomulikult on muid fakte ka, aga me avaldaks neid hiljem, kui meil on endal täpselt selge promootriga, kuidas me need ellu viime," rääkis Aava.

Aava hinnangul paelub promootorit Rally Estonia puhul ürituse laitmatu korraldamine. "Kui võtame sellise hästi suure vaate, siis järgmisest aastast on USA etapp kalendris. Teame, et promootor sihib Hiinat ja teisi suuri turge. Eesti turu ja rahvaarvu mõttes nende põhiparameetritega kindlasti ei mahtunud sinna sisse. Aga nad on jälginud seda, mismoodi me võistlust oleme läbi viinud. Kui vähe on hilinenud katseid, avariisid, draamasid. Kui palju me toome sarja innivatsiooni, just sellist IT-poolset innovatsiooni. Me täna tunnetame seda, et nad võtavad meid kui kindlat partnerit, kes aitab ellu viia seda uut kontseptsiooni ja aitab arendada innovatsiooni. Ega see oli ka meie strateegia ja ainukene võimalus, sest rahaga me kindlasti suurte turgudega ei konkureeri."

Urmo Aava Autor/allikas: Karli Saul

Meie lähinaabrid Läti ja Poola on viimastel aastatel samuti saanud võimaluse MM-etappi korraldada, kuid Eesti edu ei suudetud korrata. Kas Rally Estonia ongi Baltikumi ja Poola regiooni kroonjuveel? "Lätlaste kiituseks tuleb öelda, et nad said ühe korra võimaluse MM-rallit korraldada ja me tegime nendega päris palju koostööd, sest saime aru, et kui aitame neil hästi teha oma kogemuse pealt, siis aitab see tulevaste Rally Estoniate jaoks Läti turgu kasvatada. Täpselt nii on ka läinud. Läti publik on kasvamas. Lätlaste puhul võib-olla ei olnud see kvaliteedi küsimus, vaid pigem momentumi küsimus. Võib-olla nad ei saanud jalga õigel hetkel ukse vahele. Me olime natukene tublimad, aktiivsemad ja saime selle õiguse. Poolaga on see häda, et kuigi ralli on seal väga populaarne, siis viimasel korral ei saadud seal turvalisust paika. Rallis on kindlasti number üks prioriteet turvalisus. Kui ralli enam ei ole turvaline, siis arvan, et rahvusvaheline autospordiliit ei taha neid õigusi anda ja ka promootor ei taha seda üritust seal korraldada," selgitas Aava.

Eesti ja Soome MM-rallid peetakse tuleval hooajal vaid nädalase vahega. See on korraldajatele omamoodi peavalu, mis saanud rallisõpradelt ka kriitikat. "Nii meie kui ka Soome jaoks ei ole see kindlasti ideaalne plaan, aga teistpidi saame aru. Promootor koos rahvusvahelise alaliiduga on need kalendri koostajad ja kinnitajad. Loodame, et see plaan toimib. Meil on teatavad mured, aga usun, et saame need ära lahendada. Peamine mure on ajaline defitsiit, et ühe ralli pead lõpetama, kiirelt asjad kokku panema ja juba mõne päevaga olema service park'iga valmis Jyväskyläs. See ei ole lihtne logistiline plaan. Aga jah, selle kohta meie käest keegi liiga palju nõu ei küsinud," märkis Aava.

"Arvan, et nii meie kui ka soomlased oleks tahtnud ikkagi seda traditsioonilist kahte nädalat. See on publikule, võistlejatele ja tiimidele mugavam. Seda ühe nädala formaati on varem tehtud, aga see seab mõlemad võistluse korraldajad ja kõik teised, kes sellega seotud, paraja pinge alla. Meie jaoks oleks kindlasti väga halb olnud, kui oleksime pidanud korraldama nädal pärast Soomet. See, kes korraldab enne, sellel on kindlasti eelis ja sportlikus mõttes ka, et võib-olla tehasetiimide osas, kui nad ühel võistlusel sõidavad auto katki, siis nad ilmselt suudavad seda asendada. Erameeskondadel varuautod niisama ei seisa ehk kui auto saab esimesel võistlusel tõsiselt kannatada, siis ilmselt teisel võistlusel ei stardita ja see tähendaks lühemat stardirivi," lisas ta.

USA ralli kõrval liituvad võistluskalendriga ka Šotimaa ja Rooma rallid. Kokku kuulub järgmisel aastal MM-kalendrisse 15 rallit. Millised on Rally Estonia võimalused MM-kalendris jätkuvalt sees olla? "Kindlasti ei pandud seda 15. etappi Rally Estonia pärast. Teadsime etappide arvu suurendamise võimalusest juba mõned aastad ette, aga kui nüüd tagasi vaadata, et kui seda otsust teha 15 etappi ei oleks tulnud, siis ei oleks Eesti kalendrisse mahtunud, sest see võitlus käiski viimase koha peale. Ma ei tahaks öelda, et Eesti on kalendris praegu nii-öelda 15. etapina kirjas. See on selline huvitav arutelu, et kui vaatame, siis ühtpidi tuli USA ralli juurde, mis on kalendris konkurent, aga teistpidi me kindlasti väga tervitame seda, et selline riik nagu USA on juures, isegi kui ta oleks meie koha ära võtnud," avaldas Aava.