Noor eestlanna valiti WRC naissõitjate arenguprogrammi

18-aastane eestlanna Hanna Lisette Aabna oli üks naissõitjatest, kes valiti autoralli MM-sarja "Beyond Rally" arenguprogrammi.

WRC promootor on välja valinud 15 naiskandidaati ''Beyond Rally'' naisrallisõitjate arenguprogrammi, kes kohtuvad järgmisel kuul, et tõestada oma väärtust saada üks kolmest võimalusest võtta Rally3 autoga osa oktoobrikuus toimuvast WRC Kesk-Euroopa rallist.

"Mul ei jätku sõnu kirjeldamaks, kui õnnelik ja tänulik ma antud momendil olen.

Tegemist on tõesti ühe väga-väga suure sammuga edasi ning luban, et annan endast parima," kirjutas 18-aastane Aabna ühismeedias.

Kandidaadid, kes on välja valitud põnevast ja globaalsest taotlejate nimekirjast, osalevad kolmel päeval toimuvas treeninglaagris juba 16.-18. septembrini M-Sport Poland peakorteris Krakowis, kus nad püüavad tõestada oma rallivalmidust, mehaanilisi teadmisi, meediaoskusi ja sõiduoskusi segapindadel.

Laagrit juhib ralli ekspertide meeskond ja žürii valib välja kolm kõige lootustandvamat pilooti, kes osalevad oktoobris Kesk-Euroopa rallil, mis on 2024. aasta kalendris FIA autoralli maailmameistrivõistluste eelviimane etapp. Kolm õnnelikku võistlevad M-Sport Poola ettevalmistatud Ford Fiesta Rally3 autodel täielikult toetatud programmis.

Pärast Kesk-Euroopa rallit valitakse välja üks rallisõitja, kes saab ainulaadse võimaluse võtta osa 2025. aastal FIA Junior WRC-sarjas ning kellele kaetakse kõik seonduvad kulud. Edukad kandidaadid on väga mitmekülgse motospordi taustaga ja esindavad 13 riiki koguni kolmel kontinendil.