Solberg Paraguay rallist: vihm võib olud väga keeruliseks muuta

WRC-sarja Paraguay ralli tingimused võivad sõitjatele pakkuda parajat väljakutset. Hyundai tiimi spordidirektori hinnangul ei ole i20 N Rally1 oma parimas seisus selliste tingimuste jaoks. Toyota sõitja Oliver Solbergi sõnul võivad vihma saabudes muutuda olud väga raskeks.

"Teame, et eelmisel aastal oli olukord väga keeruline," ütles Wheatley. "Isegi kui Ogier sattus ühel läbimisel kõige halvematesse tingimustesse, oli kohe näha, kuidas tema aeg kannatas. See punane pinnas sarnaneb paikadega, kus me varem käinud oleme – näiteks Keeniaga."

"Teatavasti oli meil Keenias tänavu tõsiseid raskuseid: kaotasime esimesel kiiruskatsel kaks minutit ja 15 sekundit ning Adrien kaotas ralli lõpuks 25 sekundiga. Seega võib olukord nädalavahetuse käiku väga kiiresti muuta, kuid loodetavasti saame nautida poolteist päeva kuiva ilma ja muretseme edasise pärast siis, kui see aeg käes on," sõnas ta.

Toyota sõitja Oliver Solberg on ilmateatega tutvunud ja teinud sünge ennustuse.

"Arvan, et vihma tuleb kõvasti. Reedel tuleb teha lihtsalt korralik ja puhas sõit, sest laupäev ja pühapäev on juba täiesti uus ralli. Siis panen endale küll snorkli näo ette," lausus ta.

Solberg vigastas Soome ralli viimasel võistluspäeval oma selga, kuid võitles tugeva valu kiuste lõpuni. Pärast Soome rallit ei saanud Solberg jääda ajakirjanikele oma tervisliku seisundi kohta selgitusi andma, kuid jagas värsket teavet Lõuna-Ameerikas.

Rootslane tõdeb, et ei ole veel täielikult taastunud ja kasutab endiselt kõhupiirkonda toestavat tugivööd.

"Maandumine oli ränk. See tegi seljale tõsiselt haiget ja jättis selle üsna tugevalt muljutuks. Ausalt öeldes on lausa ime, et suutsin üldse Power Stage'i sõita. Mind tuli autost välja ja sinna tagasi tõsta ja nii edasi," meenutas Solberg.

"Kannan kõhu ümber tugevat toestust, et kõik oleks veidi kindlamalt paigal. See on vaid ettevaatusabinõu. Kui olen korralikult turvavöödega kinnitatud, peaks kõik korras olema."

Paraguay ralli tingimused tõotavad sel nädalavahetusel tulla huvitavad. Kui lubatud tugev vihmasadu saabub, seisavad kõik sõitjad silmitsi suure väljakutsega.

"Ei paista, et tuleks vaid väike vihmasabin. Kui see vihm kohale jõuab, on olud minu arvates palju hullemad kui Aafrikas. See annab aimu, kui keeruline siin olla võib," selgitas Solberg.

Solbergi sõnul mängivad lisaks ilmaoludele Paraguays olulist rolli ka see, kui palju on õnne rehvidega.

"Teame, et praegused rehvid on torkeaukude suhtes veidi tundlikumad kui eelmise aasta omad. Tänavust rallit vaadates tunduvad teed üsna kivised ja konarlikud. Siinsel rallil tuleb hästi ja kiiresti sõita, kuid oma osa mängivad ka rehvipurunemised."

Paraguay ralli toimub 30. augustini.