Jaspar Vaher tuli Sanremo rallil kuuendaks

Võistluse avapäeval sõideti kolm kiiruskatset ja läbiti 41,59 katsekilomeetrit. Vaher / Hussi startisid laupäeval sõidetud katsetele 33. võistluspaarina ja näitasid kahel korral kuuendat ning korra seitsmendat resultaati. Päeva lõpetas Eesti / Soome ekipaaž kuuendana ja jäid esikohta hoidnud Andrea Crugnolale / Luca Beltramele (Lancia) alla 49,8 sekundiga, vahendab Autosport.ee.

"Eks nagu juba ralli eel arvata oli, siis need laupäeva õhtul pimedas sõidetud katsed ei olnud lihtsad. Nendel oli hädas ka meistritiitli eest võidelnud Bošjan Avblelj, kes ütles, et ei saanudki nendel lihtsalt rütmi kätte," kommenteeris Vaher.

"Nii keerulistel katsetel, kus peab vaid legendi järgi sõitma ja tee keerab ka koguaeg ei olnud lihtne. Katsel olles mõtled küll, et ei olnud küll mingi ülisuper katse, kuid siiski korralik, aga finišis vaatad, et kaotad parimale 30 sekundit. Sellist olukorda pole mul enne ette tulnud ja see näitas, et Itaalia kohalikud on nendel teedel väga kiired ning kaotus suhteliselt lihtne tulema."

Sanremo ralli jätkus pühapäeval kaheksa kiiruskatse ja 111,84 katsekilomeetriga. Kui laupäeval oli Vaher / Hussi numbrit 34 kandnud Toyota GR Yaris Rally2 auto rajal 33. autona, siis pühapäeval 30.

Sanremo ralli avapäeval parimana kuuenda katse resultaadi välja sõitnud Vaher / Hussi alustasid päeva seitsmenda ajaga ja näitasid sellele järgneval katsel nädalavahetuse parimaks ajaks jäänud teist tulemust. Eesti / Soome ekipaaž jäi 4,5 sekundiga alla vaid uuteks ralli liidriteks tõusnud Fabio Andolfile / Marco Menchinile (Lancia).

Vaherile / Hussile rahuolu pakkunud katse viis esikohalt võistluspaari Crugnola / Beltrame, kes lõhkusid juba teise rehvi ja kuna neil oli kaasas vaid üks varu, siis ootas ees katkestamine. Vaher / Hussi lõpetasid hommikuse ringi kuuendal kohal ja jäid esikohast 56,4 sekundi kaugusele.

Katsete korduvringil sõitsid Vaher / Hussi välja korra neljanda ja viienda ning kaks kuuendat katseaega. Ralli kokkuvõttes tuli kuues koht. Ralli võitjatele, kelleks olid Fabio Andolfi / Marco Menchini, jäid nad alla minuti ja 8,4 sekundiga. Tänavuse Itaalia meistritiitli võitsid Sanremos teisena lõpetanud Roberto Dapra / Luca Guglielmetti (Škoda Fabia RS Rally2)

"Emotsioonid on positiivsed, sest üldjoontes läks hästi ja saime kõik katsed murevabalt läbitud ning millegi üle kurta ei saa. Nautisin sõitmist ja kui sain rütmi kätte, siis oli väga äge sõita. Eks loomulikult oli meie stardipositsioonilt seda mustust juba piisavalt, kuid suures plaanis ma arvan, et oligi hea, et sai seda mustemat asfaldit ka sõita," ütles Vaher.

"Sellist Horvaatia laadset mustust ei olnud, kus terve tee oleks kildu või mustust täis, kuid mulda, kerget kruusa ja muud sellist oli ikka. Ilm püsis katsetel küll sama, kuid katseolud vaheldusid pidevalt ja minu vaatest oli see hea, et oli palju eri olusid ja sai sellistes tingimustes sõita."

Esimest korda legendaarsetel Sanremo teedel võistelnud ja asfaldil Toyota GR Yaris Rally2 autoga teise stardi teinud Vaher / Hussi võivad lisaks lõpukohale kindlasti rahule jääda ka ralli jooksul näidatud tõusva tempo ja vähese kaotusega kohalikele kiiretele sõitjatele.

Kui laupäeva kokkuvõttes oli Vaheri kaotus Crugnolale 1,2 sekundit kilomeetri kohta, siis pühapäeval päeva parima üldaja sõitnud Avbeljlile 0,43 ja ralli kokkuvõttes Andolfile 0,45 sekundit.

"Laupäeva õhtul oli minu kaotus parimale üle sekundi kilomeetri kohta, kuid pühapäeval oli see alla 0,5 sekundi, mis oli üllatavalt hea. Ralli ajal sõites ei olnud seda tunnet, et see ongi see legendaarne Sanremo, kuid pärast rallit erinevate sõitjatega rääkides ütlesid kõik, et see on Itaalia rallidest kõige keerulisem – väga tehniline, sügisel tee peal palju lehti, autode kurvidest lõikamise järel tekkinud mustust jaa nii edasi," lõpetas Vaher.

Vaheri / Hussi hooaeg jätkub detsembri esimesel nädalavahetusel Prantsusmaal Rallye National Hivernal du Dévoluy'l, mis sõidetakse 5.-6. detsembrini.