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Saaremaa ralli kutsub ohtralt välisvõistlejaid: siia tahetakse tulla

Autoralli
Saaremaa ralli võitsid Karl Martin Volver ja Annika Sõna
Saaremaa ralli võitsid Karl Martin Volver ja Annika Sõna Autor/allikas: Pille Russi
Autoralli

Kodusele autoralli hooajale tõmmati laupäeval joon alla Saaremaa ralliga, mis toob alati kokku palju osalejaid ja pealtvaatajaid.

Saaremaa ralli on toimunud järjepidevalt 1974. aastast. Tänavu triumfeerisid Saaremaa teedel esmakordselt Karl Martin Volver ja Annika Sõna.

Osalejaid oli mullusest 23 rohkem, kokku registreerus 161 ekipaaži. "Ütleme nii, et Saaremaa kohta on see normaalsus. Kui me vaatame üldse ajalugu tagasi, siis 2017. aastal oli 174 startijat. See oli 50. juubeliralli," ütles Rally Estonia võistluste juht Urmas Roosimaa.

"See ralli on saavutanud sellise staatuse, et siia tahetakse tulla, siia tullakse. Ta on hooaja lõpus täpselt, näiteks Leedu ja Soome meistrivõistlused on juba lõppenud. Kellel eelarvet kuskil toanurgas, siis kannatab siia tulla küll," lisas Roosimaa.

Kõige rohkem starte läbi aegade on Saaremaal teinud Margus Murakas, kes on 35 korda osalenud sõitjana ja kahel korral kaardilugeja. Välismaalastest on 18 korda osalenud soomlane Pentti Tiainen.

Meretaguse ralli teeb eriliseks korraldusmeeskond ja saare melu. "Erinevad korraldajad, aga ükski korraldaja pole latti alla lasknud. See info maailmas levib. Ma lugesin just kokku, et 25 riigi esindajad on Saaremaa rallil läbi aegade startinud. See on tulemus, mida väga paljudel ette näidata ei ole," rääkis Roosimaa.

Tänavuse Saaremaa ralli kiireimate sõitjate jaoks on hooaja viimane Eesti meistrivõistluste etapp omamoodi eriline. "See on Eesti üks legendaarsemaid rallisid. Eraldi saare peal, see melu, mis siin on, need fännid. See on mega, teistel Eesti rallidel nii palju ei ole, välja arvatud Rally Estonia. Siin on igalt poolt kõik kohal, naabrid ja isegi kaugemalt," rääkis ralli võitja Volver.

Aasta pärast oktoobris sõidetakse juba 60. Saaremaa ralli.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

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