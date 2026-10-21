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Allikad: Dakari ralli naaseb pika pausi järel Aafrikasse

Autoralli
Dakari ralli finiš 2006. aastal Dakaris
Dakari ralli finiš 2006. aastal Dakaris Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Autoralli

Mitmed kestvusralliga seotud inimesed kinnitasid kolmapäeval Reutersile, et mainekas Dakari ralli toimub uue aasta alguses taas Aafrikas.

Algselt pidi järgmine Dakari ralli toimuma 1.-15. jaanuarini Saudi Araabias, aga Jeemeni huthi mässuliste sagenenud rünnakud Saudi Araabia taristu vastu on ralli korraldajad pannud Reutersi allikate teatel oma plaane muutma.

Traditsioonilisel marsruudil Pariisist Senegali pealinna Dakari sõideti vahemikus 1978-2001, aga Aafrikasse jäädi pärast seda veel kaheksaks aastaks; näiteks oli 2003. aastal marsruudiks Marseille - Sharm El Sheikh ning kaks aastat hiljem alustati võistlust Barcelonast.

2007. aasta detsembris tapeti Mauritaanias neli Prantsusmaa turisti ja pärast seda viidi Dakari ralli kümneks aastaks Lõuna-Ameerikasse. Dakari rallit korraldava organisatsiooni ASO suhted sealsete valitsuste ja kohalike omavalitsustega muutusid järjest halvemaks ja nii on alates 2020. aastast sõidetud hoopis Saudi Araabias.

Nüüd rääkisid allikad, kelle sekka kuuluvad kaks sõitjat ja üks tiimipealik, et keerulise kohaliku olukorra tõttu algab järgmine Dakari ralli 9. jaanuaril kas Hispaanias või Portugalis ning seejärel liigutakse edasi Marokosse, kus võistlus lõppeb 22. jaanuaril.

Järgmisel Dakari rallil osalevad ka Eesti rallisõitjad Urvo Männama ja Kuldar Sikk, kes tegid võistluseks ettevalmistuse just Marokos, kui osalesid seal septembri lõpus ja oktoobri alguses W2RC ehk maastikusõidu maailmameistrivõistluste viimasel etapil.

Toimetaja: Anders Nõmm

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