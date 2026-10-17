Paide ralli kuulub järgmisel aastal Soome meistrivõistluste kalendrisse

Eesti Autospordi Liidu (EAL) ja Soome Autospordi Liidu (AKK) koostöö esimesi töövilju sai nautida aastal 2024, kui Turu ümbruses sõidetud Länsirannikon rallil osalesid esmakordselt ka Eesti meistrivõistluste punkte püüdnud ekipaažid, kes olid samadel teedel tagasi ka aasta hiljem. Tänavu pakkusid põhjanaabrid Eesti võistlejatele tõelise maiuspala, kui hooaja kolmandad punktid jagati legendaarsetel Jyväskylä teedel, teatas Eesti Autospordi Liit.

Järgmise ja olulise sammuna EAL-i ja AKK koostöös on nüüd 2027. aastal ees ootamas Soome meistrivõistluste parimate ekipaažide tulek Järvamaale. Selleks, et etapp õnnestuks teeb AKK tihedat koostööd nii EAL-i, Humus Paide Rally korraldajate ja ka teiste partneritega, lahendada meeskondadele ja võistlejatele olulised küsimused seoses logistika, majutuse jne..

Humus Paide Rally peakorraldaja Alari Luntsi sõnul on Soome meistrivõistluste etapi korraldamine Paides väga märgiline kogu Eesti autoralli jaoks. "Oleme rõõmsad, et meie varasemad pingutused on soomlastele muljet avaldanud ning anname endast parima, et põhjanaabreid väärikalt võõrustada" ütles Lunts.

Soome autoralli meistrivõistluste kalendrisse kuulub hooajal 2027 seitse etappi. Hooaeg saab stardi 15.-16. jaanuarini sõidetava Ralli Mikkeliga. Eesti autoralli meistrivõistluste kalender peaks selguma hiljemalt detsembri alguseks.

