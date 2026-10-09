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Saaremaal haaras liidriohjad Volver

Autoralli
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Foto: Pille Russi
Autoralli

Reedel alanud Saaremaa rallit asus kolme esimese kiiruskatse järel juhtima Karl Martin Volver koos kaardilugeja Annika Sõnaga (Škoda Fabia RS Rally2; 9.55,5).

Volver - Sõna olid kiireimad kõigil kolmel kiiruskatsel ja edestab enne laupäevased katseid rallipaar Joosep Ralf Nõgene - Aleks Lesk (Toyota GR Yaris Rally2) 6,9 sekundiga.

"Oleme tänase päevaga väga rahul. Esimene katse õnnestus meil väga hästi. Läksime oma kindla tempoga peale. Võtsime pool sammu tagasi, et olla kindla sõiduga ja vältides apsakaid. See on siin kruusarehvidega märjal asfaldil lihtne tulema," lausus Volver ERR-ile.

"Valisime hea tempo ja õnnestus väga hästi ka teine katse. Mingid kurvid võib-olla läksid pikemaks, aga eks natuke kompasime pidamise piire ka. Linna tegime ka ilusti ära. Kurv keeras natuke rohkem kinni kui me seda recce ajal tähele panime."

"Eks pimedus tegi ka oma tööd, ei näinud kohe nurga taha. Väike apsakas tuli, aga suuresti ei midagi - nüüd on hea homseks kerge ettevalmistus teha ja homne päev algab väga hea lennuväljaga, sirgeid on palju," lausus Volver.

Kolmandal kohal on esimese päeva järel Patrick Enok - Silver Simm (Toyota GR Yaris Rally2; +13,0), neljandal Egon Kaur - Ermo Veltson (Ford Fiesta Proto; +21,4) ja viiendal Priit Koik - Kristo Tamm (Toyota GR Yaris Rally2; +25,6).

Laupäeval ootab veel kuus kiiruskatset. "Saab päris keeruline olema. Eks vaatame, mida ilm homme teeb: kas tuleb vihma juurde või ei tule," lausus Volver. "Tänane vihm enne ralli esimesi katseid kindlasti päris palju olusid järgmistele kruusakatsetele. Peab olema valmis sisekurviloikudeks. Põhipäev ja kõige ägedamad katsed hakkavad homme. Tuleb säilitada kainet mõistust ja sõiduvaibi."

Toimetaja: Siim Boikov

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