Soomes loeb Ogier'le kaarti Ingrassia

34-aastane Landais jätab sel nädalavahetusel toimuva Soome ralli vahele isiklikel põhjustel ning Ogier kutsus tema asendajaks ustava Julien Ingrassia, kes tuli Ogier'ga kaheksa korda maailmameistriks. Viimati võistles Ingrassia MM-sarjas 2021. aasta Monza rallil, kus nad koos Ogier'ga oma viimase meistritiitli kindlustasid, kirjutas ralliportaal DirtFish.

"Mul on väga kahju, et Vincent ei saa Soome rallit kaasa teha," teatas Ogier. "Loomulikult tahame nii enda kui ka võistkonna jaoks võimalikult hea tulemuse teha, mistõttu on mul väga hea meel, et Julien võttis vastu pakkumise veel üks kord minu kõrval istuda."

2021. aastal oma karjääri lõpetanud Ingrassia on rallimaailmas aktiivselt kaasa löönud, viimastel aastatel on ta osalenud tihtipeale WRC ametlikes ralliülekannetes. "Mul on suur au veel ühe korra Sebiga autosse istuda. See tuleb üks suur väljakutse, aga ootan seda põnevusega," sõnas 46-aastane Ingrassia.

Ogier ja Ingrassia on Soome rallil osalenud 13 korda ning astunud pjedestaalile viis korda, kõrgeimale astmele 2013. aastal.

Soome ralli testikatse toimub neljapäeva hommikul, samal õhtul peetakse ka esimene kiiruskatse. Kokku läbitakse 20 katsega 316,6 kilomeetrit.