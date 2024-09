Eesti rallineiul ei õnnestunud ihaldatud programmis finalistide sekka jõuda

WRC promootor valis suve lõpus välja 15 kandidaati, kes kohtusid sel nädalal Poolas, et välja selgitada kolm õnnelikku, kes istuvad oktoobrikuus toimuval Kesk-Euroopa rallil Rally3 auto rooli, vahendab autosport.ee.

Aabna näitas end kolm päeva väldanud testidel väga heast küljest, kuid kahjuks kolme finalisti hulka ei jõudnud. "Tegemist oli tõesti raske katsumusega ja väga kiirete sõitjatega. Vähemalt on mu süda rahul teadmisega, mis kiirust näidata suutsin ja kui kõrgele lõpuks jõudsin. Kahjuks jäin sel korral kolme parima hulgast välja just eelkõige oma noore ea tõttu, kuid usun, et see on alles algus," sõnas Aabna.

Kõik 15 kandidaati pandi Krakowis asuvas M-Spordi peakontoris proovile. Lisaks sõiduoskusele hinnati kandidaatide mehaanilisi teadmisi, rajalegendi koostamist, füüsilist vastupidavust ja suhtlust meediaga.

Seejärel oli sõltumatul kohtunikekogul kooseisus Burcu Çetinkaya (FIA naiste mootorispordi komisjoni esimees), Pernilla Solberg (FIA WRC rallikomisjoni president), Maciej Woda (M-Sport Poola tegevdirektor), Isolde Holderied (Endine WRC-piloot ja 1994-95 FIA naiste arvestuse maailmameister) ja Peter Thul (WRC promootori spordi vanemdirektor) raske ülesanne valida välja vaid kolm sõitjat, kes pääsevad programmi järgmisse etappi.

Pärast intensiivset kolme päeva pikkust hindamist jõudsid kolme parima hulka belglanna Lyssia Baudet, soomlanna Suvi Jyrkiäinen ja sakslanna Claire Schönborn.

Kõik kolm osalevad eelseisval Kesk-Euroopa rallil ning seejärel valitakse kolmikust välja üks, kes saab järgmisel hooajal juunioride MM-sarjas täishooaja kaasa teha.