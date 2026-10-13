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Latvala: Rovanperä on WRC-sse naasmisest huvitatud

Autoralli
Kalle Rovanperä mullu Jaapani rallil
Kalle Rovanperä mullu Jaapani rallil Autor/allikas: Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
Autoralli

Toyota rallimeeskonna pealik Jari-Matti Latvala vihjas, et autorallist pausi võtnud kahekordne maailmameister Kalle Rovanperä on näidanud huvi MM-sarja naasmisest.

Rovanperä testis enne tänavuse hooaja viimast etappi Sardiinias Toyota masinat ning Latvala rääkis portaalile DirtFish, et 26-aastane Rovanperä on näidanud üles huvi autoralli juurde naasmisest. "Ta saab aru, et vormelisporti murdmine on päris kõrge mägi, millest üles ronida. Loomulikult võib ta erinevaid sarju katsetada, aga pigem on ta huvitatud rallisõidust," ütles Latvala.

Rovanperäst sai 2022. aastal 22 aasta ja ühe päeva vanuselt noorim autoralli maailmameister ning aasta hiljem kordas ta saavutust. 2024. aastal osales ta MM-sarjas osalise koormusega ja naasis täies mahus võistlustulle 2025. aastal, mil saavutas kokkuvõttes kolmanda koha.

Sel hooajal teatas ta aga suure üllatusena, et lõpetab oma rallisõitja karjääri ning keskendub edaspidi vormelispordile. Ta ütles toona, et lõplik eesmärk oleks jõuda vormel-1 sarja, kuid Okeaania võistlussarjas tulemused liialt head ei olnud ning Jaapani sarja hooajast ütles soomlane terviseprobleemide tõttu ära.

"Oleme temaga naasmist arutanud, aga peame nägema, kuidas ta seda ette näeb. Kas ta on valmis tervet hooaega kaasa tegema?" sõnas Latvala.

Sebastien Ogier on juba välja öelnud, et plaanib edaspidi vähematel rallidel osaleda. Aga isegi temata on Toyotal äärmiselt tugev koosseis ning hiljuti lõppenud hooajal kuulus üldarvestuse esikolmik vaid Toyota meestele. Latvala sõnul on Toyota prioriteediks Rovanperäst kinni hoida. "Meil on hea koosseis, aga peame meeles pidama, et tegemist on maailmameistriga. Ta on suurepärane sõitja, me ei taha temast ilma jääda," ütles tiimipealik.

DirtFish kirjutas, et laual on ka variant luua kaks Toyota võistkonda, lubades nii kuuel sõitjal osaleda.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

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