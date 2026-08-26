Hukkunud motolegendi tütar loodab USA rallil Tänakult õppida

Tänak ja tema kaardilugeja Martin Järveoja osalevad septembri keskel Tennessees toimuval autoralli Ameerika meistrivõistluste (ARA) etapil Overmountain Rally. Sarja liidriks on Hyundai i20 N Rally2 masina rooli keerav 19-aastane Block.

Blockil on tänavu Olympuse rallil juba olnud võimalus sõita Soome rallitähe Jari-Matti Latvalaga, aga võimalus end proovile panna maailmameistri vastu on ameeriklanna sõnul põnevaks väljakutseks.

"Muidugi on see sarjale ja kogu USA rallikogukonnale suurepäraseks uudiseks, aga nõndasamuti meile, võistlejatele: saame kõrvalt näha, milleks Rally2 masin nendel teedel võimeline on," vahendab DirtFish Blocki sõnu.

"Usun, et Tänak näitab teistele kiiret tempot, mille poole saame püüelda. Sellest tuleb vinge nädalavahetus ja olen väga elevil, et oma aegu võrrelda maailmameistri omadega ning näha, kuidas ma arenen. See on meile paras löök tagumikku: näha, kui kaugel me tegelikult ralli maailmameistri tempost oleme," lisas ameeriklanna.

Nii, nagu Blockil õnnestus lähedalt jälgida Latvala mannerisme, loodab ta Tennessees õppida ka Tänakult. "Maailmameistrilt nõu ammutada on unikaalseks võimaluseks. Jari-Mattit Olympuse rallil näha oli äärmiselt huvitav: näha, kuidas ta katse eel valmistub, mida ta enne autosse istumist teeb, sest sa ei näe selliseid hetki lähedalt, kui ise WRC-s ei sõida. Ootan väga, et Overmountainil seda Tänakult kogeda," rääkis Block.

USA loodab oma etapiga järgmisest aastast MM-kalendriga liituda ja Blocki sõnul võib Tänaku osalemine sellele kaasa aidata. "Overmountaini ralli trass on sarnane sellele, mida kujutaks endast USA ralli WRC kalendris. See, et Toyota Tänaku siia saadab, on minu arvates väga positiivne, sest nad uurivad, mis on järgmisel aastal võimalik," mõtiskles 19-aastane rallisõitja.