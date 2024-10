Suviseks meistriks tulnud Aigro: loodan, et näeme Eesti koondist MM-il

Sel suvel head vormi näidanud Aigro tuli suviseks Eesti meistriks neljandat korda, hüpates esimeses voorus 94 ja teises 95,5 meetrit. Kogusumma 275,5 punkti oli kogenud Nõmme omast 42,5 punkti parem, 18-aastane Kapp sai teisipäeval kirja 81 ja 89,5 meetrit ning edestas neljandaks jäänud Kevin Maltsevit 24,5 punktiga.

"Eks korra suve jooksul on tore kodus konkurentsi pakkuda, suvi on läinud hästi ja selja taga on head tulemused. See valmistab enesekindlust. Täna hindan täitsa okeilt, kindlasti jäävad alla Wisla [suvise GP-etapi] hüpetele, aga halbu sooritusi ka ei tulnud," kommenteeris Aigro teisipäevaseid sooritusi ERR-ile.

"Eks ta võtab natuke harjumist, seepärast ma hommikul kolm vabatreeningu hüpet tegin, et natukenegi harjuda. Eks iga hüppaja peab harjuma nii kiiresti kui võimalik," sõnas Aigro Euroopa suurtelt mägedelt Lõuna-Eestisse tuleku kohta.

Eesti suusahüppajad loodavad sel talvel võistkonnana maailmameistrivõistlustele murda. "Absoluutselt väga tähtis asi Eesti suusahüpetele, kindlasti kiidan heaks ja loodan, et kõik poisid pingutavad selle nimel ning näeme Eesti koondist MM-il võistlemas," kinnitas ta.

"Võistlusega jään üldiselt rahule: kuigi esimene hüpe jäi natuke kripeldama, siis teisel hüppel suutsin hea soorituse ära teha ja see jätab hea tunde sisse," sõnas 89,5-meetrise hüppega end kolmandaks tõstnud Kapp.

18-aastane Kapp käis suvel koos Aigroga kahel korral Lillehammeris treeninglaagris ning kuulub nüüd ka Eesti esisuusahüppaja tiimi. "Rohkem pannakse rõhku tehnikale, kõik on professionaalsem. Arvan küll, et olen arenenud. Tehnika on paremaks läinud, kuigi varu on veel palju," tõdes Kapp.

