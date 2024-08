WADA võib Sinneri juhtumi edasi kaevata

Jannik Sinneri dopingusaaga pole veel kaugeltki läbi. Maailma Antidopingu Agentuur (WADA) kinnitab, et maailma esireketit võivad ees oodata ees uued probleemid, hoolimata sellest, et ta esialgu suutis võistluskeelust pääseda.

WADA teatas, et Jannik Sinneri dopingujuhtum on endiselt käimas, kinnitades, et neil on võimalus kaevata otsus edasi Spordiarbitraažikohtusse (CAS). Sinner pääses võistluskeeldust, sest tema uriiniproovist leiti kahel korral keelatud ainet vaid jälgedena.

Sinner sattus tenniseaasta ühe suurima skandaali keskmesse, kui selle nädala teisipäeval selgus, et ta andis kahel korral positiivse proovi keelatud aine klostebooli suhtes 10. ja 18. märtsil. Selle tulemusena määrati talle esialgsed võistluskeelud 4.–5. aprillini ja 17.–20. aprillini.

Itaallane kaebas mõlemad keelud edasi ja tema apellatsioonid rahuldati. WADA reeglite kohaselt jääb juhtum konfidentsiaalseks, kui esialgse võistluskeelu vastu esitatud apellatsioon on edukas. Kui apellatsioonid oleksid tagasi lükatud, oleks keeld kevadel avalikustatud.

Sinneri tiim selgitas, et keelatud aine sattus tema organismi füsioterapeudi kaudu, kes kasutas lõikehaaval spreid, mis sisaldas seda ainet. Füsioterapeut, kes ei olnud teadlik riskist, masseeris seejärel maailma esireketit ilma kinnastega.

Jannik Sinner võib tulevikus silmitsi seista oluliste komplikatsioonidega, sealhulgas keelu või võistluskeeluga, kui WADA otsustab tema juhtumi edasi kaevata CAS-ile. Kuigi tema esialgsed apellatsioonid olid edukad, võib igasugune täiendav kontroll või uued tõendid kaasa tuua rangemaid karistusi.

Pikendatud juriidiline võitlus võib samuti Sinneri mainet kahjustada, mõjutada tema sponsorlepinguid ja segada tema karjääri. Kui itaallane leitakse süüdi olevat, võib teda oodata pikk võistluskeeld, mis hoiaks teda konkurentsist eemal ja kahjustaks tema positsiooni tennisemaailmas.