WADA ei kaevanud Sinneri dopingujuhtumit edasi

Augusti lõpus avalikustati, et 23-aastane Sinner oli põrunud kevadel kahel korral dopingutesti, sest tema organismist leiti klostebooli jäänuseid, aga väga väikeses koguses.

Sinneri selgitus oli, et tema treener oli ostnud ravimi, mis sisaldas keelatud ainet ning selle ravimi tennisisti füsioterapeudile andnud. Füsio kasutas ravimit enda sõrme peal olnud haava ravimiseks, kust see siis Sinnerini jõudis.

Tennises puhtuse eest hoolitseva organisatsiooni ITIA leppis selgitusega, mistõttu lubati Sinneril võistlemist jätkata ning itaallane teenis möödunud nädalavahetusel USA lahtistel oma karjääri teise slämmivõidu, kui alistas finaalis kodupubliku ees mänginud Taylor Fritzi kolmes setis.

WADA kinnitas veel enne turniiri, et võib Sinneri juhtumi rahvusvahelisse spordikohtusse (CAS) edasi kaevata, kuid teisipäeval selgus, et WADA on otsustanud juhtumi rahule jätta, vabastades sellega itaallase igasugusest kahtlustusest.

Sinneri juhtumi avalikustamise järel tärkas suur arutelu ning mitmed praegused ja endised mängijad tundsid, et meeste tennise katusorganistasioon ATP ja ITIA oleks maailma edetabelis allpool asetsenud mängijat teisiti kohelnud.