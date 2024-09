Sinner ei jätnud koduses slämmifinaalis mänginud Fritzile sõnaõigust

Mäng algas kohe Sinneri servimurdega ja teises geimis ei lubanud ta ameeriklasele oma servil ühtegi punkti, aga Fritz taastus keerulisest algusest ja suutis ise neljandas geimis murda. Esireket võitis aga 42 minutit kestnud avaseti viimased neli geimi.

Teises setis näitasid mõlemad väga head servi: Sinner võitis oma esimeselt servilt kõik 14 mängitud punkti, Fritz 18-st 15, aga Sinner murdis otsustavalt kümnendas geimis. Viimaseks jäänud kolmandas setis murdis viimaks esimesena Fritz, kes läks ette 5:3, aga setivõidule servides ei tulnud ameeriklane siiski toime ning sarnaselt avasetile võitis Sinner neli geimi järjest.

Kogu kohtumise jooksul võitis Sinner oma esimeselt servilt 88 protsenti mängitud punktidest (38/43), päästis kodupubliku, kelle sekka kuulusid näiteks Taylor Swift, Elon Musk, Patrick Mahomes, Jon Bon Jovi, Matthew McConaughey ja Courtney Cox, toetust nautinud Fritzi seitsmest murdepallist viis ja sooritas 23 äralööki 21 lihtvea kõrval.

Tänavu Austraalias oma karjääri esimese slämmitiitli võitnud Sinnerist sai Mats Wilanderi, Roger Federeri ja Novak Djokovici järel alles neljas mees, kes kõval väljakukattel ühel hooajal võitnud kaks slämmitiitlit. Hiilgava hooaja jooksul on itaallane nüüd võitnud 55 ja kaotanud viis mängu, enne New Yorki ka Cincinnatis võidutsenud esireketi võiduseeria pikenes nüüd 11 mängule.

"See tiitel tähendab mu jaoks väga palju, mu karjääri viimatine periood ei ole olnud kerge," sõnas äsja dopingujuhtumi selja taha jätnud Sinner võidu järel. "Armastan tennist, aga elu elatakse ka väljaspool väljakuid. Pühendan selle trofee oma tädile, kellel ei ole tervisega hästi. Ma ei tea, kui kaua ta veel minu elus on, seega on tore, et saan temaga seda positiivset hetke jagada."

"Nii palju suuri võite, alates Austraaliast. Seal hästi mängimine andis mulle enesekindlust. Töö ei lõppe kunagi: tean, et suudan veel paremini mängida, ka täna nägime mõningaid asju. Pean aga olema uhke selle üle, mis mul on ja ülejäänud tarbeks töötama," lisas itaallane.