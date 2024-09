Artti Aigro tegi suusahüppajate suvises GP-sarjas ajalugu

Ka kvalifikatsioonist teise tulemusega lõppvõistlusele pääsenud Aigro hüppas avavoorus 130 meetrit ja teenis 127 punkti, teises voorus näitas ta 133,5-meetrist õhulendu ja sai selle eest 141,1 punkti. Kahe vooru kokkuvõttes kogus ta seega 268,1 punkti. Aigro on esimene Eesti suusahüppaja, kes on sellisel tasemel pjedestaalile jõudnud.

"Eile juba treeningutel olid hüpped päris head ja suutsin ka seal teiseks tulla. See andis sellist väga suurt kindlust tänasesse päeva. Muidugi, siia tulles ma ei osanud isegi arvata, et mul mingi võimalus siin kuskil poodiumi peal seista on, aga näed, juhtub ka selliseid asju," naeris Aigro.

"Ma võtaks asja päev korraga. Meil on homne päev veel ees, hooajani on veel aega ja hooaeg tuleb pikk, nii et oleme kannatlikud ja vaatame rahulikult," lisas teist aastat koos Norra koondisega treeniv Aigro.

Etapivõidu võttis norralane Marius Lindvik, kes hüppas 133 ja 135,5 meetrit, kogudes kahe hüppega 282,4 punkti. Kolmanda koha sai 264,3 punktiga šveitslane Gregor Deschwanden, kelle hüpped olid 129 ja 130 meetrit.

Suvise sarja esimesed kaks etappi Prantsusmaal vahele jätnud Aigro on kokkuvõttes nüüd 11. kohal, sarja juhib augustis Courchevelis kaks esikohta saanud Stefan Kraft.

Wislas võisteldakse ka pühapäeval, kui kvalifikatsioon algab Eesti aja järgi kell 14.30 ja lõppvõistlus kell 16.

Hostorical day for Estonian ski jumping as Artti Aigro takes the second place #fisskijumping #skijumpingfamily pic.twitter.com/00FB6KzPcT — FIS Ski Jumping (@FISskijumping) September 14, 2024

Norras Trondheimis peetaval kontinentaalkarikaetapil sai 17-aastane Kaimar Vagul suurel mäel 15. koha. Vagul hüppas 131,5 ja 128,5 meetrit ning teenis kahe hüppega 211,3 punkti. Kevin Maltsevit ei lubatud määrustele mittevastava kombe tõttu starti.

Trondheimis võtsid kaksikvõidu austerlased, kui nii Manuel Fettner kui Daniel Huber kogusid 249,2 punkti. Fettneri hüpped olid 135,5 ja 129 meetrit ning Huberil 136,5 ja 133 meetrit. Kolmanda koha sai Markus Eisenbichler (144 ja 136 m) 246,1 punktiga.